GERUCHTEN. Onyekuru opnieuw gelinkt aan topclubs, Man United speurt en biedt Mourinho straf nieuw contract

Het voetbalseizoen mag dan in volle gang zijn, de geruchtenmolen neemt nooit een te lange pauze. Zo wordt Anderlecht-aanvaller Henry Onyekuru opnieuw gelinkt aan enkele Europese topclubs en gaan Manchester United en Arsenal de strijd aan met elkaar voor de diensten van Marco Reus.

Onyekuru werd enkele weken geleden al eens in verband gebracht met niemand minder dan Juventus. De Oude Dame zou de prestaties van de Everton-huurling bij Anderlecht op de voet volgen. Onlangs nog zei de Nigeriaan dat hij hoopt in januari terug te keren naar de Toffees, die erg moeilijk tot scoren komen en trainer Ronaldo Koeman aan de deur zetten.

Nu komt The Mirror met het gerucht dat Onyekuru dat naast Juventus ook het Atlético Madrid van Yannick Carrasco interesse heeft. Het zou de Spaanse club niet ontgaan zijn dat Onyekuru dit seizoen al zeven keer scoorde voor Anderlecht, waarvan zes keer in de competitie.

Marco Reus. Foto: Photo News

Man United speurt

Over Atlético gesproken, de kans bestaat dat Carrasco komende zomer afscheid zal moeten nemen van één van zijn huidige ploegmaats. José Gimenez staat namelijk in de belangstelling van Juventus en Man United. Dat meldt The Express. De 22-jarige centrale verdediger en Uruguayaanse international heeft nog een contract tot 2021 in Spanje, maar kan voor 67 miljoen euro weg door een afkoopclausule.

De club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini is volgens Bild ook geïnteresseerd in Marco Reus. De Duitse international van Borussia Dortmund revalideert momenteel van een blessure maar wordt al langer gelinkt aan een transfer naar de Premier League. Volgens Bild moet Man United vooral de concurrentie vrezen van Arsenal, al is er ook de Duitse link met Jürgen Klopp in Liverpool.

Daarnaast worden ook Valencia-middenvelder Carlos Soler en Benfica-linksback Alex Grimaldo gelinkt aan de Red Devils. Record meldt dat Grimaldo de vervanger moet worden van Luke Shaw, die weg mag van José Mourinho. The Daily Mail stelt dan weer dat de 20-jarige Soler volgens United zo’n 34 miljoen waard is, een stuk minder dan zijn afkoopclausule van 84 miljoen...

Tierney (rechts) in duel met Thomas Müller. Foto: EPA-EFE

Zoektocht naar talent

Het kan nooit kwaad om te kijken naar de toekomst, zeker niet voor topclubs. Zo meldt de Daily Record dat Tottenham zijn oog heeft laten vallen op Kieran Tierney. De 20-jarige Schotse international kan al langer rekenen op interesse van de Spurs maar de club van onder andere Toby Alderweireld stuurde vorige week ook scouts richting Munchen om Tierney aan het werk te zien in de Champions League.

Real Madrid zou volgens The Mirror dan weer Engels jeugdinternational Jadon Sancho in de gaten houden. De amper 17-jarige linksbuiten verhuisde afgelopen zomer voor 8 miljoen van Manchester City naar Borussia Dortmund en kreeg tot nu toe zes minuten speeltijd bij de A-kern. Hij maakte wel al indruk op het WK U17 met drie goals en twee assists in de groepsfase. Madrid zou al meerdere malen scouts uitgestuurd hebben om Sancho te bekijken.

Volgens Tuttosport azen Liverpool en Juventus dan weer op Manor Solomon. De amper 18-jarige aanvaller maakt dit seizoen het mooie weer bij Maccabi Petah Tikva uit Israël, met twee goals en twee assist in zeven wedstrijden. Liverpool zou zelfs al een bod van bijna zes miljoen hebben uitgebracht.

Carlo Ancelotti (links) was aanwezig tijdens de wedstrijd tussen Chelsea en AS Roma. Foto: AFP

Nieuwe Italiaan bij Chelsea?

Het gaat dit seizoen niet van een leien dakje bij Chelsea. In de Premier League kijken de Blues al tegen een fikse achterstand aan ten aanzien van Man City en volgens de geruchten zouden de spelers niet opgezet zijn met de intensieve trainingen van coach Antonio Conte. Die liet bovendien al verstaan op termijn te willen terugkeren naar Italië. En dus rijst de vraag: hoe lang duurt dat nog? Volgens The Express zou Carlo Ancelotti, recent ontslagen bij Bayern, klaar staan om Conte op te volgen.

Ondertussen lijkt Yaya Touré op weg naar de uitgang bij Man City. Volgens The Daily Star verlaat de Ivoriaanse middenvelder de Citizens aan het einde van dit seizoen voor zusterclub New York City. Daar zou Touré Andrea Pirlo moeten vervangen, die zijn schoenen aan de haak hangt.

Nog even terug naar Man United. Volgens Goal.com willen de Red Devils koste wat het kost vermijden dat José Mourinho richting Parijs trekt en dus zouden ze een nieuw contract voorbereiden om de Portugees langer in Engeland te houden. Het zou gaan om een vijfjarig contract ter waarde van zo’n 70 miljoen. Omgerekend: een jaarsalaris van 14 miljoen per jaar voor Mourinho...