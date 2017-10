Vermassen last mediastilte in: “Ik heb mijn werk gedaan”

“Ik heb in afspraak met de stafhouder beslist om een mediastilte in te bouwen. In het dossier van de Bende van Nijvel heb ik mijn werk gedaan.” Dat zegt advocaat Jef Vermassen. “Het is nu aan de politionele diensten om het onderzoek verder te zetten.”

Procureur-generaal van Luik Christian de Valkeneer had de advocaat uitgenodigd om naar voren te komen met zijn informatie, nadat Vermassen stelde dat er nog twee namen van vermoedelijke bendeleden in het dossier staan.

In de zaak van de Bende van Nijvel treedt Vermassen op voor David Van de Steen, die bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985 zijn ouders en zijn zus verloor. Bij die hold-up kwamen acht mensen om het leven.

C.B. alias de reus.

Volgens Vermassen stond de naam van C.B., die overleden ex-rijkswachter die beschouwd wordt als “de reus” van de Bende van Nijvel, al twintig jaar in het dossier. Op dezelfde pagina in het dossier staan volgens de advocaat ook twee namen van andere vermoedelijke bendeleden, maar is er onvoldoende onderzoek naar gedaan. “Als je niet blind bent en je kijkt ernaar, dan zie je het. Dit is een pure uitvlucht omdat men goed weet dat men eigenlijk niet willen zoeken heeft. Dat men nog eens opnieuw gaat kijken”, zei Vermassen maandagmorgen. Procureur-generaal De Valkeneer stelde daarop dat hij geen weet had van twee extra namen en nodigde de advocaat uit om naar voren te komen met zijn informatie.