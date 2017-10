Club Brugge start crowdfunding voor rolstoelgebruiker die slachtoffer werd van hooligans

“Clubfans, toon jullie hart: Help Peter Depover”. Zo leest de titel van een artikel op de website van Club Brugge. De Belgische competitieleider wil iets terugdoen voor de rolstoelgebruiker wiens autootje zondagavond vernield werd door hooligans na de wedstrijd van blauw-zwart tegen Antwerp.

Enkele heethoofden duwden Peters wagentje na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp omver langs de Gistelse steenweg in Sint-Andries. Uiteindelijk werd het zelfs in brand gestoken. Het trieste resultaat: het wagentje is onherstelbaar beschadigd.

“Het motorblok is helemaal uitgebrand”, zei Peter zondag. “Het is dan ook helemaal kapot. Een enorme klap voor mij, want ik voel me nu plots wel heel beperkt. “Ik begrijp het niet. Ik was vroeger ook niet de braafste, maar ik heb nooit moedwillig iemand anders zijn spullen vernield. Dat wagentje was mijn enige mobiliteit. Ik geraakte er makkelijk zelf in en kon m’n rolstoel er in meenemen. Maar dat hebben ze me nu afgenomen.”

Club Brugge wil daar nu in samenwerking met Vespa Shop Xclusive Bike uit Torhout iets aan doen. Blauw-zwart start een crowdfundingactie in de hoop dat er via de fans voldoende geld wordt ingezameld om Peter een nieuwe driewieler te bezorgen.

“Ook al waren de schuldigen geen Clubfans, ik heb onmiddellijk heel veel steun gevoeld vanuit de Club-familie. In Sint-Andries ben ik gekend door m’n busje, het is fantastisch dat ik nu niet vergeten wordt door Club en zijn fans. Ik zal mijn zaak verder kunnen zetten en mobiel kunnen blijven, misschien wel in een blauw-zwart busje!”, zegt Peter op de website van de club.

Het doel is om de overige 4000 euro in te zamelen voor een nieuw wagentje voor Depover. Mensen die Peter willen steunen kunnen hun bijdrage storten op het rekeningnummer van Club Brugge Foundation - BE16 280 0473300 74, met vermelding Peter Depover.