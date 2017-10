“Melania belde en vroeg: wil je mijn feestjurk ontwerpen? Je hebt acht uren”

Voor de eerste keer praat ontwerper Hervé Pierre over de jurk die hij ontwierp voor Melania Trump (47) op het inauguratiebal op 20 januari dit jaar. “Ze belde me ’s morgens om acht uur. Ik kreeg tot vier uur ’s middags om een ontwerp binnen te brengen.”

Hervé Pierre, de jurk en Melania Trump. Foto: BELGAIMAGE

“Voordien had ik Melania nog nooit ontmoet”, zegt Hervé Pierre aan The New York Times. “En plots hing ze zelf aan de lijn met de vraag haar inauguratiejurk - de jurk die ze draagt op het eerste officiële bal als first lady - te ontwerpen. Dat was tien dagen voor de inauguratie.”

Hervé Pierre, die nog had gewerkt met Oscar de la Renta en Carolina Herrera, had geen idee welk soort jurk de first lady wilde. “Ik moest iets hebben om mee aan de slag te gaan. Dus vroeg ik haar een paar trefwoorden. Kleuren of beelden. Ze moesten zelfs niets te maken hebben met mode. Melania antwoordde: licht blauw, kracht en vanille. Ze vroeg tegelijk vloeiend en aansluitend. Toen ging de telefoon op de haak.”

Gelukssteen

Hervé Pierre vertelt hoe hij na het telefoontje aan zijn werktafel in zijn appartement in New York ging zitten en zijn gelukssteen vastpakte en smeekte: geef me inspiratie. Zijn gebeden werden gehoord want tegen vier uur in de namiddag waren er al vijf ontwerpen klaar.

Uiteindelijk koos Melanie voor het witte ontwerp met het rode lintje. Het ontwerp waarover Pierre zelf ook het meest tevreden was. Op de dag van de inauguratie was de ontwerper zelf op het witte huis om de jurk te helpen aandoen.

Paspop Melania

Sindsdien is hij de vaste kleermaker van Melanie Trump. In zijn atelier staat een paspop met dezelfde maten als de first lady. Als ze naar de paus gaat of ze ontvangt een Arabische koninging, dan ontwerp Hervé Pierre een jurk. Anders raadt hij Melanie iets aan van een collega couturier.

Over politiek doet de ontwerper geen uitspraken. Alleen op het feit dat sommige van zijn collega’s weigeren de first lady te kleden, zegt hij: “We zijn een vrij land. Ook daarin.”