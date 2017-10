Kandidates van Miss België laten al hun talenten zien

In de strijd voor de titel van Miss België 2018 hebben de dertig resterende kandidates zich van hun meest creatieve kant laten zien. De deelneemsters klommen tijdens de finalereis in Egypte allemaal afzonderlijk van elkaar op het podium om te laten zien wat hun grootste talenten zijn. Heel wat dames waagden zich aan een danspas, anderen zongen de longen uit hun lijf of maakten muziek met glazen water. In de hoop de jury te kunnen overtuigen en het felbegeerde kroontje in de wacht te kunnen slepen.