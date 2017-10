Jonge Red Flames ondanks nederlaag tegen Oostenrijk naar eliteronde EK U19

In hun laatste wedstrijd van de eerste kwalificatieronde voor het EK 2018 hebben de Belgische voetbalmeisjes tot 19 jaar maandag in Rohrbach an der Lafnitz met 3-0 verloren van gastland Oostenrijk.

De meisjes van coach Kris Van Der Haegen hadden eerder deze week wel gewonnen van Macedonië (5-1) en Kroatië (7-0) en plaatsen zich als tweede in de groep voor de eliteronde. Daarin strijden 28 landen in zeven groepen van vier om de zeven tickets voor het EK in Zwitserland. De loting voor de eliteronde wordt vrijdag 24 november uitgevoerd.