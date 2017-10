Schaduwcoach Goots over topseizoen van zijn oude liefde Antwerp: “Limieten zijn zeker nog niet bereikt”

Antwerp verloor in Brugge na een ware oertijdstrijd dan wel met het kleinste verschil, de Great Old staat nog steeds in de top vier. Voor pakweg landskampioen Anderlecht, en met toch nog altijd vijf zeges achter de naam. Faut le faire als promovendus. Nakaarten én vooruitblikken doen we met Patrick Goots, sinds kort onze vaste schaduwcoach, die het reilen en zeilen bij zijn grote liefde steeds wat graag even uitvergroot en bestudeert.

“Na wat ik Antwerp thuis tegen Zulte Waregem had zien doen (vorige week 3-0 winst, nvdr.), had ik een erg goed gevoel, want het was een van de mooiste wedstrijden in pakweg tien jaar. Ik dacht dus ...