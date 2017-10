Gemaskerde man schiet caféganger dood en vlucht weg, verdachte opgepakt

Glain / Liège / Rocourt / Bressoux / Jupille-sur-Meuse / Wandre / Grivegnée / Angleur / Chênée - Een verdachte is opgepakt en onder aanhoudingsmandaat geplaatst, nadat zondagochtend in een café in Luik een man werd doodgeschoten. Dat heeft het parket van Luik maandag gemeld.

Zondagochtend had een gemaskerde man het café “Le Huit” in het centrum van Luik het vuur geopend op een caféganger. Het slachtoffer, een 66-jarige man uit de buurt die regelmatig in het café zat, werd in het hoofd en de borst geraakt. Volgens kennissen zou het om een vreedzame man gaan zonder crimineel verleden.

De dader sloeg na de feiten op de vlucht. Er werd ondertussen een verdachte opgepakt, die volgens het parket ontkent de dader van de schietpartij te zijn. De identiteit van de verdachte, die werd aangehouden, is niet gekend.