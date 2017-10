STVV staat na elf speeldagen nog altijd derde: “Premies betalen we met glimlach”

20 punten na 11 speeldagen en plaats drie in de tussenstand. Voor STVV is dat een uitzonderlijk gunstige uitgangspositie. Maar is het ook de beste competitiestart ooit? Neen, zeggen de statistieken. Goethals en Mathijssen deden als coach ooit beter. Toch mag er op Stayen een beetje worden gedroomd. Guido Brepoels haalde Play-off 1 na een minder snedige start. CEO Philippe Bormans betaalt de winstpremies in ieder geval “met de glimlach”.

Neen. Het is de op twee na beste start. Aan tovenaar Goethals valt niet te tornen. Hij pakte in het seizoen 1965-66 31 punten op 33, dat is zelfs beter dan Club nu. Voor alle duidelijkheid, het driepuntensysteem ...