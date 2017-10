Januzaj helpt Sociedad aan punt met knappe assist, invaller Bakkali verliest met Deportivo

In de Spaanse Primera Division stonden maandagavond nog twee wedstrijden van de negende speeldag op het menu. Met twee Belgen: Adnan Janzuzaj en Zakaria Bakkali.

Real Sociedad-coach Eusebio begon zonder Januzaj in de basis thuis tegen Espanyol Barcelona en keek na negen minuten al tegen een 0-1 achterstand aan na een doelpunt van Léo Baptistão. In de 69e minuut maakte Asier Illarramendi, op aangeven van de intussen ingevallen Januzaj. Na een knappe solo van onze landgenoot. Illarramendi kreeg in het slot nog wel rood.

In de stand telt Sociedad 14 punten, waarmee het negende is. Espanyol is dertiende met 10 punten.

Deportivo La Coruna ging voor eigen publiek met 1-2 onderuit tegen Girona. Aday in de 25e en Portu in de 71e minuut scoorden voor de bezoekers. Tussendoor, meer bepaald in de 51e minuut, scoorde Lucas Perez voor de thuisploeg. Bij La Coruna viel Bakkali een kwartier voor tijd in.

In de stand is de club van Bakkali pas zestiende met 8 punten, Girona is nu gedeeld veertiende met 9 punten.