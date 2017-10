Daarom wil Hein Vanhaezebrouck zijn Anderlecht-spelers in containers laten slapen: “Ik evalueer alles”

Hein Vanhaezebrouck probeert bij Anderlecht niet alleen de ploeg naar zijn hand te zetten, hij wil ook het trainingscomplex aanpakken. Het oefencentrum is erg modern, maar omdat Weiler weinig belang hechtte aan powernaps, werden de slaapzalen omgebouwd tot burelen. Nu wil Vanhaezebrouck containers zetten met daarin individuele slaapruimtes.

Bij AA Gent tekende Hein Vanhaezebrouck mee het nieuwe oefencomplex uit met fitness, wellness, 42 slaapkamers… Bij Anderlecht werkt hij in het trainingscentrum van Neerpede dat in 2011 werd geopend en 10 miljoen heeft gekost, maar volgens de coach toch wat tekortkomingen heeft.

“Ik evalueer alles en wellicht zullen we zaken veranderen”, aldus Vanhaezebrouck. “We moeten vooral slaapplaatsen voorzien. Zeker als ons programma minder druk wordt, wil ik de spelers langer op de club houden en vaker twee keer per dag trainen. Tussendoor is rust dan belangrijk.”

Anderlecht had vroeger wel twee slaapzalen, maar die zijn er niet meer. René Weiler geloofde niet in powernaps, trainde zelden tweemaal daags en dus besloot de club afgelopen zomer dat de slaapruimtes beter verbouwd konden worden tot burelen. In eentje zetelt nu de medische dienst, de andere werd een vergaderzaal voor de commerciële cel.

“Pff, voor slaapzalen ben ik toch niet zo te vinden”, zegt Vanhaezebrouck. “Als er dan één iemand lawaai maakt, doet de rest geen oog dicht. Liever individuele kamers.”

Een oplossing die wordt overwogen, is het plaatsen van omgebouwde containers. Bij Lille eiste trainer Marcelo Bielsa de bouw van 30 bungalows met bed, airco en elektriciteit, maar zover drijft Vanhaezebrouck het niet. “Containers? We zien wel. Ik denk niet dat Anderlecht meteen een nieuw gebouwtje zal zetten.”

Containers als muur

Containers bieden alvast het voordeel dat ze rond het ­oefenveld kunnen worden gezet, want nog een kritiek van de nieuwe coach is dat het oefencomplex veel te open is. Te veel mensen hebben zicht op zijn trainingen en dat kan tot lekken leiden. “De poort is wel dicht, maar voor de rest is er hier niets dicht”, gaf Vanhaezebrouck nog mee.

Volgende week vergadert de directie over potentiële aanpassingen. Containers lijken het minst duur, maar er is geen haast bij. Zolang Anderlecht nog wedstrijden om de vier dagen betwist, zijn de slaapruimtes nog niet echt nodig. “Nu hebben twee of drie trainingen per dag nog weinig zin, want dan raken de spelers tijdens de matchen niet meer vooruit”, besluit de T1. “Maar eens we vier wedstrijdlozedagen hebben, kan het wel.”