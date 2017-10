Adidas verrast opnieuw: Rode Duivels gaan retro naar het WK in Rusland

Het shirt dat de Rode Duivels op het WK 2018 in Rusland gaan dragen, is uitgelekt. Net zoals de reserveshirts van het voorbije EK – de zogenaamde wielertruitjes – pakt Adidas alweer uit met een verrassing. De kledijsponsor grijpt terug naar de outfit waarmee de Rode Duivels tussen 1983 en 1985 speelden, met name een rood shirt met daarop een brede horizontale band met meerdere ruiten in verwerkt op een witte achtergrond.

Onder meer Enzo Scifo maakte op het EK 1984 in Frankrijk zijn debuut in dit shirt. Voorts was dat EK evenwel geen voltreffer, want de Duivels werden in de eerste ronde uitgeschakeld. Toch roept deze outfit, maar dan in de witte versie, ook goede herinneringen op: Georges Grün scoorde in dit truitje in 1985 de legendarische 2-1 in Rotterdam tegen Nederland, waardoor België zich kwalificeerde voor het WK 1986, het meest succesvolle van de Rode Duivels ooit.