CLUBNIEUWS. Fikse boete voor Anderlecht, Coucke gaat op avontuur en mooie cijfers voor Club Brugge

De Belgische eersteklassers maken zich op voor een midweekspeeldag. Al kregen ze bij Anderlecht eerst nog een serieuze factuur binnen voor vuurwerk tijdens de Champions League. Ondertussen denkt Marc Coucke aan een avontuur in de spionkop en kan leider Club Brugge knappe statistieken voorleggen. Uw dagelijkse dosis clubnieuws uit de Jupiler Pro League!

AA GENT. Fans verstoren beloftenmatch met Bengaals vuur

Gisteren traden de Gentse beloften met negen spelers uit de A-kern aan tegen Club Brugge. Naast Foket vierde ook Saief na maanden van blessureleed (pubalgie) zijn wederoptreden. In de eerste helft eiste een groepje van jeugdige Gent-fans de aandacht op: hun fakkels Bengaals vuur zorgden niet alleen voor een vurige sfeer, maar ook voor heel wat rookontwikkeling waardoor de partij zelfs even werd stilgelegd.

Blauw-zwart kwam na de onderbreking beter in de match en toen Czekanowicz nog voor het halfuur zijn tweede gele kaart slikte, werd de Brugse dominantie nog groter. Dat resulteerde in een treffer van Cam-bier die een voorzet van Openda in doel verwerkte. In de tweede helft werd Saief vervangen door Aelterman. In het slot kreeg Bjedov nog een kwartier om zich te onderscheiden, maar het was Cornette die aan de overkant de partij besliste. Even later legde Ngonge de eindstand vast.

ANDERLECHT. Boete voor vuurwerk

De Champions League levert Anderlecht niet alleen miljoenen op. De UEFA legde paars-wit gisteren een boete van 7.000 euro op, omdat de Brusselse fans tijdens de eerste verplaatsing naar Bayern München vuurwerk afstaken in het bezoekersvak. Dan kent de Europese voetbalbond geen genade. Anderlecht, dat in Duitsland met 3-0 verloor, nam akte van de boete. In dezelfde Champions League-groep kreeg Celtic trouwens een boete van 10.000 euro omdat één van hun fans het veld had bestormd en PSG-ster Kylian Mbappé probeerde te schoppen.

ANTWERP. Training in drie groepen

Antwerp-coach Laszlo Bölöni deelde zijn groep daags na het nipte verlies in Brugge in in drie groepen. Kevin Debaty, Ghandri, Manas, Achter, Radriambololona, Stojanovic, Touré en Limbombe speelden met de beloften. De bankzitters in Jan Breydel, met onder meer Van Damme en Jezina, werkten een training af in het complex in Wommelgem. De basis hield het bij recuperatie in de wellness. Enkel Arslanagic revalideert nog enkele weken van een spierblessure

CLUB BRUGGE. Mooie cijfers als leider

Club Brugge mag als leider dan wel zijn grootste voorsprong sinds 2005 kennen en zijn beste start sinds 2002 beleven, op Europees vlak moet blauw-zwart nog vijf andere ploegen boven zich dulden. Met 30 op 33 pakte Club 90,9 procent van de mogelijk te behalen punten. In de rangschikking van de twintig beste Europese competities doen de leiders in Italië (Napoli), Spanje (Barcelona), Portugal (Porto) en Engeland (Manchester City) beter met 92,6 procent van punten.

Viktoria Pilsen is de enige met een perfect rapport. De leider in Tsjechië pakte 33 op 33

Wederkerende quote van Ivan Leko: “Vergeet niet dat we een van de jongste ploegen van het land zijn.” De Kroaat heeft gelijk. Club begon vorige maand bij Charleroi met het op één na jongste elftal van dit seizoen: gemiddeld 23 jaar en 242 dagen oud. Alleen Genk was tegen Waasland-Beveren jonger: 23 jaar en 190 dagen.

Op Europees vlak doet Club haast even goed. Van de leiders in de beste 20 Europese competities brachten alleen het Nederlandse PSV en het Zwitserse Young Boys een nog jonger elftal tussen de lijnen.

Momenteel is hij bankzitter, maar de match tegen Antwerp werd voor Jelle Vossen uiteindelijk een speciale. Vossen, die in augustus 2015 naar Club Brugge kwam, speelde zondag zijn honderdste officiële wedstrijd voor Club. Hij viel twintig minuten voor tijd in voor Dennis. Vossen was in honderd officiële wedstrijden goed voor 38 goals en 12 assists in loondienst van blauw-zwart. Vossen liep ook 33 keer tegen een gele kaart aan, één keer werd hij met rood van het veld gestuurd. In totaal speelde hij 6.019 minuten.

GENK. Karelis matchwinnaar bij beloften

Met zijn tweede goal van de avond besliste Karelis in blessuretijd een bewogen derby voor de beloften: 2-1. De eerste helft werd nochtans opgeëist door een kwiek STVV. Met een heerlijke vrijschop strafte Bourard balverlies van Sabak af (0-1). Na de vervanging van Abrahams-Bourard nam Genk het initiatief over, ook al moest Coucke Roekens tweemaal afstoppen. Een strafschopfout op Vanzeir, die de eer aan Karelis liet, leidde de ommekeer in. Herbots en het doelhout leken Karelis na rood voor Verbeek van de winnende treffer te houden. Tot de Griek een voorzet van Théate afwerkte en genoot van een applausvervanging.

KV KORTRIJK. KVK beloont fans met comeback-actie

KV Kortrijk beloont de supporters die voor de thuiswedstrijd tegen Gent een ticket kochten. Als zij dat ticket inruilen in het secretariaat, kunnen ze de match tegen Genk voor maar 5 euro bijwonen. Zo is KV Kortrijk verzekerd van vocale steun. De club staat dertiende met tien punten en moet dringend matchen gaan winnen. De supporters kozen na KV Kortrijk-Gent trouwens een Kerel van de Match. Op Facebook won Hervé Kage logischerwijze het pleit. Hij bracht zijn club eigenhandig weer in de wedstrijd met een beauty. Op Twitter kozen de Veekaa-fans vreemd genoeg voor Attal, die qua positiespel toch aardig wat foutjes maakte.

KV MECHELEN. Claes sukkelt nog met achillespees

Bij KV Mechelen nog geen Glenn Claes, die nog wat sukkelt met de achillespees. Hij bleef gisteren binnen. Sowieso waren Vitas (vier tot zes weken out) en Cocalic (geschorst) onbeschikbaar. Leal en De Bie traden gisteren met de beloften aan.

KV OOSTENDE. Coucke wil in spionkop zitten

Na de 5 op 33 van KV Oostende wil voorzitter Marc Coucke vanavond tegen Charleroi alles doen om het tij te keren. Op Twitter postte de preses: “Veel goesting om in de C te gaan staan en samen te schreeuwen tot die eerste thuiszege binnen is.” De C, dat is de spionkop van KVO achter de goal en dus niet de VIP-tribune waar Coucke normaal zit. Vooraleer de knoop definitief doorgehakt wordt, wil de kustploeg wel de sfeer voor de match een beetje aanvoelen. De Versluys Arena zal tegen Charleroi vollopen en de sfeer bij de rode lantaarn mag niet te grimmig zijn. Al zijn de Oostendse supporters Coucke uiteraard nog dankbaar voor het succes van de voorbije jaren, zelfs nu het wat minder loopt.

KV Oostende krijgt voor de cruciale wedstrijd vanavond tegen Charleroi af te rekenen met een aantal afwezigen. Doelman Mike Vanhamel is erg onzeker. Hij is ziek en sukkelt met ontstoken klieren. Oostende tracht hem nog klaar te stomen voor de match. Lukt dat niet, dan speelt William Dutoit. Jonckheere, Banda en Rajsel zijn sowieso nog geblesseerd en kapitein Siani is geschorst na zijn vijfde gele kaart van het seizoen op Sint-Truiden. Franck Berrier heeft gisteren weer getraind na zijn hamstringblessure die hem aan kant hield op Stayen. Maar toch is hij nog niet volledig hersteld en hij zit vanavond dan ook niet in de selectie.

LOKEREN. Nagenoeg dezelfde selectie

Voor de verplaatsing naar KV Mechelen selecteert Lokeren-trainer Peter Maes, op uitzondering van één wijziging, dezelfde 22 namen die het afgelopen weekend moesten doen tegen Charleroi. Doelman Bo Geens haakt geblesseerd af, jongeling Wout Wijns is zijn vervanger. Maes probeerde de voorbije twee dagen enkele dingen uit op training, maar start wellicht grotendeels met dezelfde elf actoren. Enkel Mehdi Terki, die tegen Charleroi een ongelukkige wedstrijd speelde, moet vrezen voor een basisplaats. Samy Kehli zou een optie kunnen zijn om hem te vervangen op het middenveld.

STANDARD. Enkel Bokadi nog buiten strijd

De Rouches trainden gisteren twee keer: in de voor- en in de namiddag. De langdurig geblesseerde Merveille Bokadi (knie) en enkele jongeren die gisteravond met de beloften aantraden, onder wie Bodart en Djenepo, bleven binnen. Vandaag laat Sa Pinto zijn troepen één keer opdraven in de namiddag.

STVV. Bezus: kleine kans voor Moeskroen

Na een recuperatietraining op zondag kregen de Kanaries gisteren vrijaf, met uitzondering van de spelers die verzorging nodig hadden. Jonas De Roeck kan donderdag tegen Moeskroen een beroep doen op dezelfde spelers als tegen Oostende. Kleine kans dat Bezus de groep vervoegt. Hij kreeg individueel veldwerk op te knappen, het is nu wachten hoe hij reageert op die inspanningen. Igor Vetokele en Babacar Gueye drijven het trainingsritme stilaan op. Zij sluiten misschien volgende week weer aan. Ceballos, die door een Belgische specialist in Londen wordt onderzocht, kent morgen het verdict.

WAASLAND-BEVEREN. Angban mist Kortrijk door blessure

Domper voor Waasland-Beveren. Chelsea-huurling Victorien Angban, die zondag geblesseerd het veld verliet, heeft een verrekking aan de lies opgelopen. De midweekwedstrijd tegen Kortrijk komt sowieso te vroeg voor de Ivoriaanse middenvelder. Voor de wedstrijd tegen Standard van komend weekend is hij nog twijfelachtig.

ZULTE WAREGEM. Derijck weet vandaag wat er met knie scheelt

Timothy Derijck onderging gisteren onderzoeken aan de knie. Vandaag wordt de ernst van de situatie geëvalueerd. Het gaat om dezelfde rechterknie waaraan Derijck vorig seizoen is geopereerd. De centrale verdediger speelde de laatste drie wedstrijden met pijnstillers, maar gaf na de partij tegen Waasland-Beveren aan veel last te hebben. “Ik kan er amper op staan.” De kans bestaat dat de verplaatsing naar Anderlecht te vroeg komt voor Derijck. Doelman Louis Bostyn trainde gisteren weer mee met de groep en lijkt hersteld van een kneuzing aan het bovenbeen.