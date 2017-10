Hij zong zo luid ‘Everybody Dance Now’ in de auto dat hij een boete kreeg

Een man heeft een zware boete gekregen in de Canadese stad Montreal omdat hij te luid het liedje ‘Everybody Dance Now’ zong in zijn auto. “De politieagenten vroegen of ik schreeuwde. Misschien zong ik echt heel vals?”

Taoufik Moalla (38) zong zijn favoriete liedje, de nineties-hit ‘Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now)’, in de auto toen hij plots aan de kant werd gezet door vier politieagenten. “Ze vroegen me of ik aan het schreeuwen was. Ik zei: nee, ik was aan het zingen.”

“Ik zong het refrein ‘Everybody Dance Now’, maar niet luid genoeg om iemand lastig te vallen.”

De politie vroeg zijn papieren, controleerde zijn auto en gaf hem een boete van 149 Canadese dollar – zo’n 100 euro – wegens “schreeuwen in het openbaar”. Een Canadese wet bepaalt dat dat verboden is, om de rust te bewaren.

Maar Moalla begrijpt niet goed wat hij verkeerd deed. “Ik was nog maar een paar minuten onderweg en mijn ruiten stonden maar een klein beetje open.”

“Ik weet niet of ik heel vals zong en dat ik daarom de boete kreeg, maar ik was alleszins geshockeerd. Ik begrijp dat ze hun job deden, en ze mogen gerust kijken of alles oké is, of ik niemand gekidnapt heb of dat er gevaar dreigt, maar ik zou nooit gedacht hebben dat ik hiervoor een boete zou krijgen.”

De man heeft de boete alvast aangevochten.

Nochtans was zijn vrouw veel minder verbaasd over de boete. “Ze zei me: ‘Ik zou je een boete van 300 dollar hebben gegeven voor je gezang.’”

Omdat het nu gegarandeerd in je hoofd zit: beluister het liedje hieronder. En zing niet te luid mee.