In een interview met Entertainment Tonight liet George Clooney (56) enkele opvallende uitspraken noteren in de nasleep van de Weinstein-affaire die Hollywood nu al weken op zijn grondvesten doet daveren. Volgens hem zou ook zijn vrouw Amal (39) in het verleden en tijdens haar job als mensenrechtenadvocaat al slachtoffer zijn geworden van seksuele intimidatie.

Niet enkel actrices of modellen worden het slachtoffer van seksuele intimidatie,. Het verhaal waar George Clooney nu mee naar buiten komt; maakt duidelijk dat het ook op andere plaatsen gebeurt. Zijn vrouw Amal Clooney is namelijk een succesvolle, internationale mensenrechtenadvocate en ook zij werd al lastiggevallen.

"Zij is in rechtbanken in exact dezelfde situaties terechtgekomen", zegt hij in het interview. "Het is overal en het is een probleem dat aangekaart moet worden alsof het een probleem is van ons allemaal. En dat moeten we met volle kracht doen, want het soort aanrading waar we hier mee te maken hebben...het maakt me razend dat het zolang is kunnen blijven duren."

In een eerder interview met ABC News was Clooney al dieper ingegaan op het hele Weinstein-verhaal. "Nu er meer en meer uitkomt, wil ik ook de volledige waarheid kennen. Ik zou ingegrepen hebben, want het maakt me woedend. We moeten een situatie creëren waarin het veilig is voor mensen om erover te praten zodat we dat soort van gedrag uiteindelijk kunnen wegjagen."