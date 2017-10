Monsterachtige krokodil duikt plots op in beekje: “Daarom zie je niet veel inwoners rondhangen bij rivieren met laag water”

Een Australische boswachter filmde onlangs angstwekkende beelden van een reusachtige krokodil die razendsnel opduikt in een beekje. Terwijl het reptiel zich langzaam naar het droge begeeft, wordt duidelijk hoe gigantisch het dreigende reptiel wel is. De boswachter is echter niet erg onder de indruk en zet zich comfortabel neer, terwijl hij enkele toeristen wat uitleg geeft. De video werd gepubliceerd om toeristen en bewoners te waarschuwen voor beekjes en rivieren met laag water, krokodillen kunnen immers overal opduiken.

De boswachter uit de Australische staat Queensland werd gefilmd terwijl hij zonder veel erg met een stok in het water van een beekje roerde. Er gebeurt niks en de man legt in het fragment uit dat krokodillen slechts op bepaalde stimuli reageren, waardoor het troebele water doodstil blijft. Maar dan haalt de man een dode vogel boven, en slaat met het aas even op het water. In een mum van tijd duikt een gigantische kop op, als een enorm roofdier naar het aas hapt. Pas als de krokodil naar de oever waggelt, wordt duidelijk hoe groot het reptiel is.

Niet echt onder de indruk van de afmetingen van het beest, neemt de boswachter comfortabel plaats achter de achterste poten van de krokodil. “Waar ik nu zit, is een veilige plek”, zegt de man tegen de toeristen die het opmerkelijke tafereel filmen, terwijl het gigantische dier zijn maaltje verorbert. Met een volle maag, trekt het dier langzaam weer richting het veilige water, terwijl de boswachter even meelift op de rug van de krokodil.

Zwemlessen van een krokodil

De beelden verschenen enkele dagen geleden op sociale media en moeten toeristen - maar ook bewoners - waarschuwen voor beekjes en rivieren die veilig lijken omdat het water laag staat, maar duidelijk ook nog dodelijke gevaren verbergen. “Dit is waarom inwoners van North Queensland weten dat we nooit moeten rondhangen bij rivieren met laag water, ongeacht hoe veilig we ook denken dat het is”, luidt de tekst bij de video. “Jammer genoeg denken sommige toeristen en mensen die hier pas wonen dat ze het beter weten. Tot ze enkele zwemlessen krijgen van een krokodil.”

Volgens het bijschrift gaat het hier wel om een “tamme” krokodil die regelmatig te eten krijgt, en dus niet zo hongerig is als de wilde exemplaren. “In het wild zouden ze je bliksemsnel aanvallen, mocht je zo dicht bij het water komen. En de overlevingskansen zijn dan bijna onbestaande.”