Ronaldo is vlijmscherp over “rivaliteit” met Messi, Neymar onthult over wat hij sprak met zijn ex-ploegmaat

Cristiano Ronaldo werd maandagavond tijdens de FIFA Awards voor het tweede jaar op rij verkozen tot Beste Speler van het voorbije seizoen. Hij troefde zowel Lionel Messi als Neymar af. CR7 verbroederde vooraf even met Messi maar was na afloop toch duidelijk: “Mijn rivaliteit met hem is nog niet voorbij”.

LEES OOK: Zo werd er gestemd voor Speler van het Jaar: opvallende stemmen op Hazard, Messi en Ronaldo negeren elkaar

Ronaldo kreeg zijn trofee uit handen van voetbalcoryfeeën Diego Maradona en de Braziliaanse Ronaldo. Hoewel zijn zoon Ronaldo Junior op dat moment eerder oog had voor, jawel, Messi:

Cristiano Ronaldo JR smiling at Messi while Ronaldo was accepting the award pic.twitter.com/G77oO8mOHx — Zeus (@KeylorinhoZZ) 23 oktober 2017

Foto: EPA-EFE

De Real Madrid-ster liet het niet aan hart komen en sprak na de ceremonie over zijn relatie (lees: rivaliteit) met de Argentijn van Barcelona. “Ik concurreer niet met Leo. Hij is een speler die in dezelfde tijd actief is als ik. Hij heeft vijf keer gewonnen. Ik heb ook vijf keer gewonnen. Individuele prijzen voor de beste speler ter wereld. Dus de dingen zijn zoals ze zijn”, aldus een toen nog milde Ronaldo.

“Ik ben natuurlijk blij, zoals ik eerder heb gezegd zit ik bij de beste club van de wereld. Ik heb de afgelopen jaren de kans gehad om te laten zien dat ik op een hoog niveau zit. En ik ben fysiek gezien nog in topvorm. Dus ik ben rustig. Ik zal zien wat er morgen gaat gebeuren, maar op dit moment moet ik van dit mooie moment in mijn leven genieten, je weet nooit wat er gaat gebeuren”.

Maar dan liet Ronaldo toch het achterste van zijn tong zien: ”Mijn rivaliteit met Messi is nog niet voorbij. Het begint pas.” Dat belooft!

LEES OOK: Ronaldo opnieuw verkozen tot Speler van het Jaar op FIFA Awards, geen Belgen in Wereldelftal

Foto: EPA-EFE

Neymar sprak met Messi

Ook Neymar greep dus naast de FIFA Award van Beste Speler. De Braziliaan liep in Londen voor het eerst sinds zijn controversiële transfer naar PSG enkele belangrijke mensen van Barcelona tegen het lijf. En Lionel Messi natuurlijk. “Ik heb een normaal gesprek gevoerd met voorzitter Josep Maria Bartomeu”, vertelde de Braziliaan tegen Marca.

“Messi en ik hebben het niet over voetbal gehad, alleen over andere dingen. Hij is mijn vriend en waar we ook zijn, we zullen altijd samen zijn”, aldus Neymar, die Ronaldo een verdiende winnaar vond. “Ik wil hem feliciteren, hij verdient dit. Hij heeft veel gedaan in het voetbal en krijgt veel respect. Samen met Messi is hij een van de twee sterren in het voetbal en ik ben erg, erg blij dat ik bij de laatste drie zat.”

Foto: AFP

Nederlandse trots

Ook Nederland viel in de prijzen op de FIFA Awards. Bondscoach Sarina Wiegman werd verkozen tot beste vrouwelijke coach, terwijl Lieke Martens het schopte tot Beste Speelster. En daar was die laatste enorm blij mee, zo liet ze optekenen op het Algemeen Dagblad.

“Ik had geen vrouwelijke voorbeelden. Dat ik dat nu zelf ben, voelt gek maar vooral erg bijzonder. Ik ben nu een ‘soort van redelijk bekende Nederlander’. Dat zorgt er dus ook voor dat je een voorbeeld bent. Vooral voor meisjes die willen sporten en voetballen”, stelt Martens.

Al houdt ze wel gewoon haar voetjes op de grond. “Ik kom uit een klein Limburgs dorpje. Mijn basis thuis is stabiel. Ik ben zelf niet veranderd, maar mensen om je heen verwachten wel meer. In Barcelona kan ik gewoon over straat hoor. Het zit ook in mijn karakter om normaal te blijven doen.”