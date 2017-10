Kristin Davis, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon en Kim Cattrall in 'Sex and the City'. Foto: Isopix

Kim Cattrall, die in 'Sex and the City' de sexy stoeipoes Samantha speelde, heeft in een interview op de Britse tv toegegeven dat het er achter de schermen van de reeks niet allemaal zo rooskleurig aan toeging. Integendeel, de actrices waren niet bepaald vriendinnen. Daarmee bevestigt ze een gerucht dat al lang de ronde doet.

Hoewel er lang over werd gespeculeerd, komt er dan toch geen derde 'Sex and the City'-film. Volgens sommigen zouden die plannen niet doorgegaan zijn omdat het niet meer botert tussen de hoofdrolspeelsters. In een interview heeft Kim Cattrall nu toegegeven dat ze dolgraag in de rol kruipt van het personage, maar dat de actrices onderling enkel collega's waren.

"We waren geen vrienden", zegt Cattrall over haar relatie met Sarah Jessica Parker, Kristin Davis en Cynthia Nixon. "We waren collega's en dat was een gezonde sfeer." Zelf vindt ze het wel niet kunnen dat alle schuld voor het feit dat er geen derde film komt in haar schoenen wordt geschoven. "Ik wou dat hoofdstuk in mijn leven gewoon afsluiten en aan een nieuw beginnen. Het is een leugen dat ik meer geld wou en ik ben helemaal geen diva. Dat is compleet belachelijk."

Ze sloot af met de suggestie dat als ze per se een nieuwe film willen maken, ze haar dan maar beter een zwarte actrice kunnen casten voor de rol van Samantha.