Zo werd er gestemd voor Speler van het Jaar: opvallende stemmen op Hazard, Messi en Ronaldo negeren elkaar

Cristiano Ronaldo werd maandagavond verkozen tot Speler van het Jaar op The Best FIFA Football Awards in Londen. Geen verrassing, want de Portugees won dit jaar de Champions League en de Primera Division met Real Madrid, terwijl Portugal zich kroonde tot Europees kampioen. Na afloop maakte FIFA bekend wie allemaal op wie stemde, daar kwamen enkele verrassende zaken aan het licht.

Eden Hazard was natuurlijk niet opgewassen tegen het geweld van onder meer Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij kreeg slechts 1.03% van de stemmen achter zijn naam. Enkel Roberto Martinez — bondscoach van de Rode Duivels — zette Eden Hazard op één, voor Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hazard werd door 24 personen in de top drie geplaatst, vaak na CR7 en Messi. Verder lag Hazard goed in de markt bij de tegenstanders van de Rode Duivels in de WK-kwalificaties, de bondscoaches van Griekenland en Estland plaatsen Hazard op een mooie tweede plaats.

Hazard zelf, die vond de beste speler van het voorbije seizoen… N’Golo Kanté. De stofzuiger op het middenveld van Chelsea en de ploegmaat van Hazard kreeg vijf punten. Cristiano Ronaldo strandde bij de kapitein van de Rode Duivels op een tweede plaats, voor Lionel Messi.

Cristiano Ronaldo en Lionel Messi negeerden elkaar zoals steeds bij de stemming. Zo vond Cristiano Ronaldo zijn Real Madrid-ploegmaats Luka Modric, Sergio Ramos en Marcelo de drie beste spelers van het voorbije seizoen. Lionel Messi zette Luis Suarez en Andrés Iniesta op één en twee, de Braziliaan Neymar staat op een derde plaats bij ‘De Vlo’. Dat Messi en Neymar het goed met elkaar kunnen vinden, ondanks diens vertrek bij Barcelona, is geen geheim.

In de verkiezing voor beste trainer koos Eden Hazard (weinig verrassend) voor Antonio Conté, zijn sportieve baas bij Chelsea. Zinédine Zidane (Real Madrid), die uiteindelijk won, en José Mourinho (Manchester United) maken de top drie van de Rode Duivel vol. Martinez koos voor Zidane (1), Conte (2) en Man.City-collega Pep Guardiola (3).

Uit de stemresultaten die de FIFA op zijn website vrijgaf, blijkt verder dat Thibaut Courtois als vierde is geëindigd in de verkiezing voor beste doelman. Het sluitstuk van Chelsea en de Rode Duivels kreeg 9,09 procent van de stemmen. Gianluigi Buffon (42,42 procent) haalde het voor Manuel Neuer (32,32 procent) en Keylor Navas (10,10 procent).

Foto: REUTERS