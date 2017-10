Man ontdekt bizar insect met harige tentakels bij hem thuis. “Ik ben weg, hij mag het huis hebben”

Een foto en video van een mot met - in verhouding tot zijn lichaam - gigantische tentakels jaagt heel wat internetgebruikers de stuipen op het lijf. De beelden komen van een Indonesische man die het insect in zijn huis aantrof. Voor heel wat mensen had hij net zo goed een buitenaards wezen ontdekt kunnen hebben.

Op de video is te zien hoe een mot met een oranje achterlijf waaruit vier grote, harige tentakels ontspruiten, zijn achterlijf op een neer beweegt. Meer gebeurt er niet, maar het is genoeg om heel wat mensen de stuipen op het lijf te jagen.

“Ik kan zelfs niet beginnen beschrijven hoezeer ik dit haat”, schrijft Eva Gregoric onder de video op Facebook. “Je zou me moeten reanimeren als ik deze tegenkwam”, aldus Sandra Fletcher Owens. Daphne Parrish-Sheldon reageert: “Hij mag het hele huis hebben, ik ben weg!”

Ene Stacey Flook meldt dan weer dat ze “liever zou sterven dan leven in een wereld waar dit bestaat.” Helaas voor Stacey gaat het niet om een buitenaards wezen, maar wel om een mannetjesmot van de familie creatonotos, een geslacht van tijgermotten dat wel vaker voorkomt in Zuidoost-Azië.

De mannetjes ontwikkelen de ‘tentakels’ op hun achterlijf om vrouwtjes te verleiden. De harige uitsteeksels worden ook wel coremata genoemd en verspreiden het feromoon hydroxydanaidal, waarmee de mannetjes een partner proberen aan te trekken.

Hoewel verschillende mensen op Facebook de link legden met de zogenaamde ‘zombieschimmel’ cordyceps, die het lichaam van geïnfecteerde insecten van binnenuit verteert en dan in de vorm van een paddestoel uit hun lichaam barst, is dat dus niet wat er hier aan de hand is. Als je een blik werpt op onderstaande foto’s van wat er gebeurt wanneer cordyceps toeslaat, zie je het verschil meteen.

Foto: ISOPIX

