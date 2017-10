Voetbalster klapt na jaren stilzwijgen uit de biecht: “Speler uit de Premier League probeerde me te verkrachten”

#metoo vindt ook de weg naar het Engelse voetbal. Na het seksschandaal rond Hollywood-producer Harvey Weinstein getuigden vrouwen van over de hele wereld over hun ervaring met ongewenst seksueel gedrag. Zo ook de Zweedse voetbalster Alexandra Nord (25). Op haar blog vertelt Nord hoe ze vijf jaar geleden na een nachtje stappen wakker werd in een hotelkamer naast een voetballer uit de Premier League. “Ik lag halfnaakt in bed, terwijl hij op me lag”, zo getuigt ze na jaren stilzwijgen.

“Ik schaamde me voor mijn gedrag en verloor zelfs het respect in mijn eigen lichaam. Maar door de #metoo campagne durf ik nu eindelijk met mijn verhaal naar buiten komen. Toen ik in 2012 net verhuisd was naar Londen, nam een vriendin me mee naar een bekende nachtclub in centrum Londen”, zo begint de Zweedse Nord haar verhaal.

Zes jaar geleden was ze als 19-jarige net beginnen voetballen bij het vrouwenteam van QPR, een kleinere club uit Londen. “In die club kwam ik een voetballer tegen die op dat moment bij een Spaanse club speelde. Ik vond hem niet aantrekkelijk, maar door onze gedeelde interesse in voetbal raakten we toch aan de praat.”

“Eigen kamer”

Enkele weken later kwam Nord diezelfde voetballer opnieuw tegen. “Hij had een meisje bij zich, maar dumpte haar meteen toen hij me zag. Ik voelde me geflatteerd dat een speler uit de Premier League interesse toonde in me, maar tegelijk voelde het oncomfortabel omdat ik me echt niet aangetrokken voelde. Ik maakte dat ook duidelijk, en verloor hem opnieuw uit het oog”, vertelt Nord, die de onbenoemde speler een maand later opnieuw tegenkwam aan dezelfde club.

“Ik weet nog dat ik me niet goed voelde, en naar buiten ging om mijn vriendin te bellen. Aan de ingang stond de voetballer me op te wachten in zijn Lamborghini, hij zei me dat ik mocht wachten op mijn vriendin in zijn auto. Hij overhaalde me om iets te gaan eten, maar ik zei hem dat ik zeker om 3 uur terug aan de club moest staan.” Desondanks bracht de voetballer haar later naar een hotel. “Ik was vermoeid en had wat gedronken, maar hij beloofde me dat ik mijn eigen kamer zou krijgen om even te rusten. Hij betaalde cash met een hoop bankbiljetten en ik moest mijn identiteitskaart uithalen, dus ik geloofde hem.”

Carrière én huwelijk op de helling

De voetballer had echter slechts één kamer geboekt. “Ik was te vermoeid om daar tegenin te gaan, toen was het ook nog niet zo makkelijk om gewoon een Uber te bestellen en weg te lopen. Ik was nieuw in een nieuwe en onbekende stad, in een nieuw land… en ik vertrouwde hem. Ik ging op bed liggen met mijn kleren aan. Ik werd ’s ochtends halfnaakt wakker. Hij lag deels op mij, op plaatsen waar dat absoluut niet toegestaan was zonder mijn toestemming. Hij probeerde seks te hebben, ook al maakte ik meermaals duidelijk dat ik niet wilde.”

“Mijn eerste reactie was woede, maar daarna voelde ik me al snel beschaamd. Had ik misschien iets gezegd de avond ervoor? Ik weet zeker dat ik hem nooit de toestemming heb gegeven om mijn lichaam aan te raken. Hij bleef me echter betasten, tot ik de kamer uit stormde naar de receptie. De hotelmanager, die wist met wie ik daar was, regelde een taxi voor mij en wist te vertellen dat het hotel zou betalen”, zo doet Nord haar verhaal. Later zou ze nog onder druk gezet worden door de manager van de speler. De 19-jarige moest en zou uiteindelijk het verhaal stilzwijgen, want het kon de carrière en het huwelijk van de voetballer op de helling zetten...