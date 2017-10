Besiktas krijgt boete na lichtuitval in Champions League-match tegen RB Leipzig

Het uitvallen van de stadionlampen tijdens het Champions Leagueduel met RB Leipzig op 26 september kost Besiktas een boete van 25.000 euro. De Europese voetbalbond UEFA legde de Turkse club die geldstraf op wegens “ontoereikende organisatie” rond de wedstrijd in het nog bijna gloednieuwe Vodafone Park, waar de landskampioen zijn thuiswedstrijden afwerkt.

Besiktas leidde op het moment dat een aantal lampen het begaven met 2-0. De Duitsers leken net beter in de wedstrijd te komen, maar konden dat na een oponthoud van tien minuten niet meer omzetten in doelpunten. In de boete werd ook een aantal veiligheidsovertredingen, zoals het niet vrijhouden van de trappen, meegenomen. Besiktas is met 9 op 9 de verrassende leider in groep G voor Leipzig (4), Porto (3) en Monaco (1).