Beloftentrainer volgt Koeman ad interim op bij Everton

Everton heeft de trainer van de beloftenploeg tijdelijk de positie gegeven van hoofdcoach. David Unsworth neemt de taken over van de maandag ontslagen Nederlander Ronald Koeman.

De 44-jarige Unsworth is oud-speler van de club uit de Premier League, waar Rode Duivel Kevin Mirallas aan de slag is. Hij speelde 314 wedstrijden en scoorde veertig keer. Sinds 2013 is hij trainer. Zijn eerste wedstrijd is de ontmoeting met Chelsea woensdag in de League Cup.

Koeman werd aan de kant gezet vanwege de teleurstellende resultaten bij de club uit Liverpool. De pijnlijke 2-5 nederlaag zondag tegen Arsenal was voor de clubleiding aanleiding om afscheid te nemen van de 78-voudig international, die aan zijn tweede seizoen bezig was bij Everton.

Met 8 punten staan The Toffees op een teleurstellende achttiende plaats. Alleen Bournemouth (7 ptn) en rode lantaarn Crystal Palace (3 ptn) doen voorlopig slechter.