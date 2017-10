Gevaarlijke trend duikt op in de slaapkamer: “Doe dit niet, het kan urenlang voor irritatie zorgen”

De meeste mensen kennen de zalf als een middeltje om een verstopte neus en een verkoudheid te verlichten. Maar nu lijkt het erop dat Vicks VapoRub ook steeds vaker in de slaapkamer wordt gebruikt. Meer bepaald in de intieme zone van de vrouw. “Een trend die heel sterk af te raden is”, zegt seksuologe Goedele Liekens.

De uitleg op buitenlandse pagina’s klinkt telkens zeer veelbelovend. Vicks VapoRub zou niet alleen goed zijn om een verkoudheid te verhelpen, maar zou ook mirakels verrichten in de slaapkamer. Het goedje zou een tintelend gevoel geven, zou helpen tegen schimmelinfecties en zou te allen tijde een fris geurtje geven aan je benedenverdieping.

Hevige irritatie

Klinkt fantastisch, niet? Helaas is het allemaal onzin. En het kan nog eens gevaarlijk zijn ook. In eerste instantie is het echt niet aan te raden om het goedje in je intieme zone te gaan masseren voor seksueel plezier.

“Vicks VapoRub is daar natuurlijk niet voor gemaakt”, zegt seksuologe Goedele Liekens. “Ik denk dat iedereen wel weet dat een intieme zone veel gevoeliger is dan een borstkas, waarop de zalf normaal gesmeerd wordt. Als het goedje in de open slijmvliezen terechtkomt, kunnen er al snel schadelijke stoffen in het bloed belanden.”

Hoewel de kans op blijvende schade eerder klein is, kan de zalf wel hevige irritatie veroorzaken. Ook aan de plasbuis. En die irritatie kan urenlang aanhouden. “Vicks is echt niet makkelijk af te wassen”, zegt Liekens. “Wie er zich toch aan gewaagd zou hebben, zou het alleszins ferm uitzweten.”

Veilige alternatieven

Voor wie toch zin heeft om te experimenteren in de slaapkamer, zijn er voldoende veilige alternatieven op de markt. Producten die effectief gemaakt zijn om in de gevoelige intieme zone te gebruiken.

“Ik snap dat mensen graag eens experimenteren”, klinkt het. “Maar waarom zouden ze daarvoor met Vicks aan de slag gaan? Er zijn zo veel veilige middeltjes op de markt. In officiële webshops zijn er voldoende glijmiddelen te vinden die ook een tintelend gevoel geven. Ook de Durex Orgasm’Intense gel is daarvoor een goed alternatief.”

Gezondheid

Ook wat dat frisse geurtje betreft, grijp je beter niet naar Vicks VapoRub. Eender welke gynaecoloog zal je vertellen dat enkel water en eventueel een milde zeep voldoende zijn om je intieme zone te reinigen.