Een kwart van de competitie gespeeld: dit zijn onze vijf vaststellingen voor de Europese ‘Big Five’: van het ‘Kev-effect’ tot catenaccio en de Beierse neus

In vier van de vijf grootste Europese competities (Engeland, Italië, Spanje, Duitsland) is men intussen negen speeldagen ver. In de Franse Ligue 1 hebben ze er tien speeldagen opzitten. Ongeveer een kwart van het seizoen heeft men dus achter de kiezen. Hoog tijd voor enkele vaststellingen!

Premier League: Het Pep-effect werkt (of is dat het Kev-effect?)

Vorig seizoen bombardeerde zowat iedereen Manchester City tot dé titelfavoriet in Engeland. Ze hadden toch Pep Guardiola? Het werd een teleurstellend seizoen voor de Citizens met een derde plek. Dit seizoen lijkt het systeem van Guardiola wel aan te slaan. City verloor tot nu toe slechts twee punten (thuis tegen het slabakkende Everton dan nog) en scoorde in negen matchen al 32 doelpunten. Met de 5-0 tegen Liverpool als hoogtepunt. Kevin De Bruyne speelt nu iets dieper en in die rol komt onze landgenoot echt tot leven. Hij zit alweer aan zes assists en is meer dan ooit de sleutelspeler voor zijn team. Dus spreken we dan niet beter van het Kev-effect? De Bruyne als de Iniesta van het City van Pep.

Ook andere Belgen lieten zich tot nu toe al gelden in de Premier League. Zo toont Romelu Lukaku bijna wekelijks dat hij het wél kan bij een topclub met zeven competitiedoelpunten. Iedereen gelooft dat Big Rom de Red Devils naar de titel zou kunnen schieten en dat is misschien wel de grootste stap voorwaarts voor Lukaku. Intussen heeft Eden Hazard weer zijn beste vorm beet na een lange revalidatie, toont Michy Batshuayi dat hij een echte supersub is , krijgt Steven Defour zijn kans bij Burnley, doen de Belgen van Tottenham alweer goed mee bovenin, staat Simon Mignolet ook nu weer regelmatig in een Liverpools schietkraam en is het alle hens aan dek voor de nog doelpuntenloze Christian Benteke bij Crystal Palace.

Foto: Photo News

Primera Division: Neymar is slechts vage herinnering

Wie dacht dat FC Barcelona in elkaar zou storten na het vertrek van Neymar naar PSG, had het goed mis. De Blaugrana gaan al sinds de tweede speeldag aan kop in La Liga met bijna het maximum van de punten: 25 op 27. Enkel op bezoek bij Atlético Madrid, altijd een zware verplaatsing, trokken Lionel Messi en de zijnen niet aan het langste eind. Barcelona scoorde ook al 26 keer en kreeg tot nu toe amper drie doelpunten tegen. Neymar lijkt nu al slechts een vage herinnering in de Catalaanse hoofdstad, met dank aan Messi die al elf keer de netten deed trillen voor zijn club.

De Belgen in La Liga spelen momenteel niet meteen de pannen van het dak. Yannick Carrasco sukkelt al een tijdje met de knie en kreeg intern kritiek van zijn Atlético-ploegmaats vanwege zijn gedrag. Ondanks zijn drie goals en drie assists tot nu toe. Adnan Januzaj moet nog wat wennen aan het leven bij Real Sociedad en is vooral invaller, al gaf hij deze week wel zijn eerste assist. Ook Zakaria Bakkali is vooral invaller bij het zwoegende Deportivo La Coruna, terwijl Thomas Vermaelen slechts een keer in de selectie zat bij Barça. Dan doet de Braziliaanse Belg Andreas Pereira het een stuk beter met een golazo en een assist bij Valencia, dat dit seizoen opnieuw meedraait aan de top na enkele povere jaren.

Foto: AFP

Serie A: What happened to catenaccio?

Geld is niet alles, zo blijkt in de Serie A. Milan gaf afgelopen zomer bijna 200 miljoen euro uit maar de Rossoneri zijn op de sukkel en staan pas elfde. Zelfs topaankoop Leonardo Bonucci heeft het moeilijk om zijn nieuwe club defensief te sturen want Milan kreeg in negen matchen al dertien goals tegen. Opvallend maar ook weer niet abnormaal want catenaccio lijkt nu echt wel verleden tijd in Italië. Enkel in de Ligue 1 werden tot nu meer doelpunten per wedstrijd gescoord en het immer behouden Juventus leidt momenteel de dans met 27 doelpunten. Meer dan Napoli, meer dan Barça en Real, meer dan Monaco, meer dan Bayern. De spanning is terug in de Serie A en dat was broodnodig.

Dat laatste mag vooral op de rekening geschreven worden van Dries Mertens en Napoli. Onze landgenoot doet opnieuw mee voor de eer van topschutter met zeven doelpunten voor de leider. Radja Nainggolan had het niet altijd makkelijk met Roma maar de Ninja is meer dan ooit de bepalende figuur bij zijn club. Al blijven zijn grote statistieken momenteel nog achterwege. Dennis Praet laat in zijn tweede seizoen bij Sampdoria steeds mooiere dingen zien in een rol als middenvelder, terwijl Jordan Lukaku vooral bankzitter is bij het succesvolle Lazio. Timothy Castagne mocht al vier keer starten bij Atalanta, terwijl voormalig Anderlecht-talent Samuel Bastien zijn eerste goal maakte voor Chievo.

Foto: REUTERS

Bundesliga: Geen vingers in de Beierse neus

Het is alweer van het seizoen 2011/2012 geleden dat het machtige Bayern München zich niet tot kampioen kroonde in de Bundesliga. Net als het seizoen voordien moest Der Rekordmeister toen zijn meerdere erkennen in Borussia Dortmund. Sindsdien domineerde Bayern echter de nationale competitie, maar dit seizoen loopt niet alles van een leien dakje. Coach Carlo Ancelotti werd aan de deur gezet, Robert Lewandowski gaf kritiek op de club en in de Champions League werd zwaar verloren van PSG. Na negen speeldagen moet Bayern dan ook de leiding delen met, jawel, BVB. En RB Leipzig volgt op amper één punt. Ja, ook in Duitsland wordt het dit seizoen nog eens spannend.

De Belgen in de Bundesliga hebben het voorlopig niet gemakkelijk. Thorgan Hazard staat met Mönchengladbach voorlopig pas achtste en de club heeft de slechtste verdediging in Duitsland. Hazard heeft zich echter opgewerkt tot basisspeler en zit al aan twee goals en vier assists in negen duels. Ook Koen Casteels is eindelijk een vaste waarde bij Wolfsburg, maar de Volkswagen-club bengelt net boven de degradatiezone omdat Casteels nog maar één keer zijn netten kon schoonhouden. Landry Dimata mocht tot nu toe zeven keer invallen maar scoren lukte nog niet. Dat lukte ook Orel Mangala nog niet maar de middenvelder doet wel regelmatig mee bij Stuttgart.

Foto: AFP

Ligue 1: Doelpunten scoren is niet alles

Wie Frans voetbal zegt, zegt tegenwoordig Paris Saint-Germain en Monaco. En wie naar de stand na tien speeldagen kijkt, ziet ook dat die clubs de plak zwaaien. De machine van PSG draait op volle toeren, ondanks de clash tussen Neymar en Edinson Cavani. Al loopt niet altijd alles volgens plan. Toch al twee draws en een slechts nipte zege tegen het kleine Dijon. Soms sputtert de machine al eens en dan kan je maar beter een solide verdediging hebben. Dat bewijst Claudio Ranier met Nantes. De geel-groenen staan knap derde met een doelsaldo van +2: negen gescoorde goals en zeven tegen. Een beetje zoals het verassende Leganes in Spanje (acht voor, drie tegen: goed voor een vijfde plaats).

Met Thomas Meunier en Youri Tielemans beschikken we over twee Belgen bij de top twee in de Ligue 1. Meunier zit in een zwart-witsituatie: ofwel speelt hij 90 minuten ofwel helemaal niet. Een gevolg van de concurrentie met Dani Alves. In de competitie maakte Meunier wel indruk met drie goals en twee assists. Voor Tielemans is het een leerproces bij Monaco. In de competitie startte hij nog maar drie keer, al kon hij wel al scoren in de Champions League. Isaac Mbenza doet het intussen uitstekend bij Montpellier (hij scoorde al twee keer), terwijl Baptiste Guillaume goed begon bij Angers maar daarna wat wegzakte. Stef Peeter is vaste invaller bij Caen.