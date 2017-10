Komt er een pil die je slanker kan maken?

Er wordt momenteel werk gemaakt van een pil die je honger afremt waardoor je minder gaat eten en dus ook afvalt. Het onderzoek is in handen van de University of Leeds en het zou wel eens een hulpmiddel in de strijd tegen obesitas kunnen worden.

Een pil waarmee je zo kunt afvallen? In de University of Leeds hebben ze in elk geval veelbelovende resultaten geboekt. Uit het onderzoek, dat werd gepubliceerd in Science Daily, blijkt dat personen die deelnamen aan de studie over een periode van twaalf weken gemiddeld vijf kilo afgevallen waren na het slikken van de pil. Het meeste gewichtsverlies werd bovendien veroorzaakt door de afname van lichaamsvet.

"Wat zo verbluffend was, was dat we zo snel resultaten konden optekenen", zegt professor en hoofdauteur John Blundell. "Nu boekten we al na twaalf weken succes terwijl andere medicatie tegen obesitas veel langer nodig heeft om aan te slaan. Het pilletje remde niet alleen hongergevoelens af, maar ook de zin in tussendoortjes en de eetlust tout court, ook al worden die impulsen gecontroleerd vanuit andere gebieden in de hersenen."

Hoopvol

Opvallend genoeg bevat de pil semaglutide, dat is een stof die wordt gebruikt in de behandeling van diabetes. Die wordt momenteel nog ontwikkeld en is nog niet in de handel verkrijgbaar, maar Blundell is hoopvol. "Een pil die de dagelijkse opname van voedsel in de perken houdt, zou ervoor kunnen zorgen dat bepaalde mensen de controle over hun leven terug kunnen winnen. Het kan zo dienen als preventiemiddel tegen obesitas."