Sheffield FC mag vandaag/dinsdag 160 kaarsjes uitblazen. De oudste voetbalclub ter wereld werd op 24 oktober 1857 opgericht door advocaat Nathaniel Creswick en wijnhandelaar William Prest.

Sheffield FC is vandaag een bescheiden ploeg die uitkomt in de Northern Premier League Division One South, het achtste niveau in Engeland. Maar door de wereldvoetbalbond FIFA is de Engelse club wel officieel erkend als oudste team ter wereld.

In 2004 werd Sheffield FC onderscheiden met de FIFA Order of Merit (Orde van Verdienste). Daarmee werd het historische belang van de club en haar verdienste aan het voetbal onderstreept. Alleen de Spaanse grootmacht Real Madrid kreeg tot dusver dezelfde onderscheiding. In België draagt Royal Antwerp FC het stamnummer 1. ‘The Great Old’ zag het licht in 1880.