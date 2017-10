Engels topschutter Harry Kane krijgt opvallende goeie raad van… Diego Maradona

Niemand doet dit seizoen beter dan Harry Kane in de Premier League. De spits van Tottenham Hotspur scoorde afgelopen weekend twee knappe goals tegen Liverpool en is zo alleen topschutter in de Premier League met 8 goals in 9 matchen. Voor de wedstrijd tegen Liverpool kreeg Harry Kane zowaar nog goeie raad van… Diego Maradona. De Argentijnse levende legende was in Londen voor het “The Best FIFA Football Awards” gala, en woonde de match bij op Wembley.