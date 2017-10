Ronald Koeman solliciteert openlijk naar job van Nederlands bondscoach (en wie volgt hem op bij Everton?)

Nu Ronald Koeman ontslagen is bij Everton, lijkt hij de logische opvolger van Dick Advocaat als Nederlands bondscoach. Dat vindt Koeman zelf ook, in een interview met Voetbal International solliciteert de coach openlijk naar de job. “Ik denk dat ik het goed zou kunnen, en eigenlijk ook wel dat het nodig is”, klinkt het.

Ronald Koeman werd deze week op straat gezet door zijn Engelse club Everton. Na een transferzomer waar de Toffees met de miljoenen smeten voor nieuwe spelers, volgde een rampzalig seizoensbegin. Na negen speeldagen staat Everton op een degradatieplaats met slechts acht punten. Het kostte Koeman de kop, maar lang lijkt hij niet te wachten met een nieuwe uitdaging.

Na de uitschakeling van Oranje voor het WK, circuleerde de naam van Koeman al als nieuwe bondscoach van Nederland. “Ik heb er nooit een geheim van gemaakt dat ik het een mooie job vind, maar Everton had mijn prioriteit en daar had ik wel genoeg om me druk over te maken”, vertelt Koeman dinsdag in een uitgebreid interview met Voetbal International.

“Ik denk dat ik het goed zou kunnen en eigenlijk ook wel dat het nodig is. Als je alles zo bij elkaar optelt, lijkt het onvermijdelijk dat ik het een keer ga worden. Alleen: wanneer weet je nooit. Maar uiteindelijk zou Oranje ook een ideaal vervolg zijn van mijn carrière”, zo klinkt het. “Het Nederlandse voetbal gaat me aan het hart en twee toernooien missen... Ja, dat is heftig.”

Dick Advocaat heeft nog een contract tot 1 december bij Nederland. Dan zal al duidelijk zijn of hij doorgaat, of Koeman de fakkel overneemt. “Ik ben het met bondscoach Dick Advocaat eens als hij stelt dat het allemaal niet zo dramatisch is. Je moet je alleen wel aanpassen aan je materiaal”, vindt Koeman verder nog.

Wie volgt hem op bij Everton?

Tegelijk zoekt ook Everton verder naar een nieuwe coach. De beloftencoach David Unsworth neemt tijdelijk over, al aast hij natuurlijk ook op de job. Maar Everton wil gaan voor een grote naam, of een trainer die zich al heeft bewezen in de Premier League. Sean Dyche (Burnley) wordt het meest genoemd in die laatste categorie, hij maakte van kleine club Burnley een mooie middenmoter. En ook ex-coach David Moyes is vrij, al zou zijn aanstelling op weinig begrip rekenen bij de fans, die liever vooruit willen kijken.

Andere namen in de geruchtenmolen zijn die van Thomas Tuchel (ex-Dortmund) en Carlo Ancelotti (ex-Bayern München). Tegelijkertijd hebben ex-spelers Phil Neville (actief bij Everton van 2005 tot 2013) en Ryan Giggs (middenvelder bij Manchester United tussen 1990 en 2014) zich al openlijk kandidaat gesteld.