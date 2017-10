Lazio-voorzitter wil fans op Auschwitz-excursie sturen na kwalijke Anne Frank-stickers

In 1998 ontrolden de fans van Lazio al dit spandoek in de derby tegen Roma: “Auschwitz is jullie land, de ovens zijn jullie huis”. Foto: AP

Als het van Claudio Lotito, voorzitter van Lazio Rome, afhangt, gaan ieder jaar tweehonderd fans van zijn club op bezoek in Auschwitz. Dat heeft Lotito dinsdag gezegd, nadat Lazio-supporters het afgelopen weekend stickers van Anne Frank in een AS Roma-truitje kleefden in het Olympisch Stadion. Het schandaal verhit de gemoederen in heel Italië.

De harde kernen van verschillende Italiaanse teams zorgen regelmatig voor ophef, maar nu lijkt een grens overschreden. De stickers van Anne Frank in een AS Roma-truitje die de Lazio-fans kleefden in het stadion dat ze moeten delen met hun stadsrivaal, doen veel stof opwaaien. Zo wil de Italiaanse president Sergio Mattarella, die de daad “onmenselijk en alarmerend” noemde, de schuldigen straffen met een stadionverbod.

Entre adesivos colados pela torcida da Lazio, um exibia Anne Frank coma camisa da Roma. Absurda manifestação anti-semita no Stadio Olimpico. pic.twitter.com/OpLP06Zbgo — Diogo Rimoli (@diogorimoli) October 23, 2017

Lazio-voorzitter Lotito trok dinsdag op zijn beurt naar een synagoge in Roma waar hij een bos bloemen neerlegde. “Laten we het vandaag nogmaals voor eens en altijd duidelijk stellen”, zo verklaarde Lotito, “niemand mag onze club gebruiken voor dat soort dingen. Het merendeel van onze aanhangers is net als ons tegen het antisemitisme.”

Om zijn boodschap kracht bij te zetten, sprak Lotito zijn wil uit om ieder jaar tweehonderd jonge Lazio-fans de concentratiekampen van Auschwitz te laten bezoeken.