Fans Club Brugge helpen slachtoffer van rellen aan een nieuwe auto

Op minder dan 24 uur hebben de fans van Club Brugge ervoor gezorgd dat rolstoelgebruiker Peter Depover een nieuwe auto kon kopen. Hij was dit weekend één van de opvallendste slachtoffers van de rellen die uitbraken na Club Brugge - Antwerp. Hooligans vernielden toen zijn rode driewieler dichtbij het stadion, waarna blauw-zwart een crowdfundingcampagne opstartte.

Enkele heethoofden duwden Peters wagentje na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp omver langs de Gistelse steenweg in Sint-Andries. Uiteindelijk werd het zelfs in brand gestoken. Het trieste resultaat: het wagentje was onherstelbaar beschadigd. Club Brugge startte een crowdfundingactie op op maandag, in de hoop dat er via de fans voldoende geld werd ingezameld om Peter een nieuwe driewieler te bezorgen.

“In minder dan 24 uur haalden de Clubfans een zeer mooi bedrag op. Club paste de rest bij waardoor Peter deze middag al zijn nieuwe wagentje kon ontvangen uit handen van Club-verdediger Brandon Mechele”, zo liet Club Brugge op dinsdagmiddag weten.