En dan kom je plots thuis met drie tattoos op je gezicht: “Mijn vrouw is razend"

In het midden van zijn voorhoofd staan twee grote Chinese karakters. Als je de tekst hardop leest, krijg je ‘Tai’ en ‘Wan’. Op de plek waar eerst zijn baardje stond, schittert nu een groene onafhankelijkheidsvlag van Taiwan. De Britse Paul heeft wel heel opmerkelijke tekeningen laten tatoeëren op zijn aangezicht. En daar is niet iedereen even blij mee.

De foto’s van de nieuwe tattoos van de Britse man, die al bijna een decennium in Taiwan leeft, verbazen heel wat mensen. Paul, die nu met zijn Taiwanese vrouw in Kaohsiung woont, is een enorme fan van Taiwan, de cultuur van het land en de onafhankelijkheidsbewegingen.

Het was niet de eerste keer dat hij zo’n groene vlag liet vereeuwigen op zijn lichaam. Een jaar geleden liet hij er al één tatoeëren, maar dan wel op een iets minder zichtbare plek: zijn rechterarm. Maar toen hij een nacht lang aan het drinken was geslagen en een gepassioneerde discussie had over de onafhankelijkheid van Taiwan, besloot hij dat die ene tattoo niet genoeg teken van liefde was.

“Ik hou ervan, tatoeëer het op mijn gezicht”

Dronken nam hij de drastische beslissing om naar de dichtstbijzijnde tatoeëerder te trekken en een groene vlag voor op zijn gezicht te eisen. Artiest Wei Cheng zou meermaals gevraagd hebben of hij wel honderd procent zeker was dat hij de tekeningen op zijn aangezicht wou laten zetten. Maar Paul reageerde resoluut: “Ik hou van Taiwan. Tatoeëer het op mijn gezicht.”

Cheng probeerde hem nog te waarschuwen: “Ik zei nog dat hij zelfs door de politie zou kunnen worden tegengehouden hiervoor, maar hij reageerde dat hij zijn pasfoto op zijn paspoort wel zou laten aanpassen.” Zijn enthousiaste klant zou dolblij geweest zijn na afloop en postte zelf enkele foto’s van zijn tattoo online. Die gingen uiteraard viraal, als schoolvoorbeeld van een verkeerde dronken beslissing.

Zijn vrouw is woedend

Toch begrijpt Paul heel goed waarom hij die keuze maakte. “Ik hou van Taiwan. Daarom heb ik dit gedaan”, zei Paul tegen enkele lokale media. Maar dat was niet de enige reden dat hij nu met ‘Tai’ en ‘Wan’ op zijn voorhoofd rondloopt. “Ik geef toe dat ik het waarschijnlijk wel niet had laten doen als ik niet heel dronken was geweest.”

Zijn Taiwanese vrouw kan er alvast niet mee lachen. Die ziet zijn tattoos niet als een ode aan haar land, maar is razend op haar man. “Mijn echtgenote is woedend. Ik ben een beetje stom geweest”, besluit Paul.

Gelukkig kan de Brit zijn dronken vergissing nog laten verwijderen. Maar dat zal niet zomaar van een leien dakje gaan. Volgens verschillende artsen in Taiwan zijn er minstens 10 pijnlijke sessies van ongeveer 6.000 euro nodig om de tattoos weg te kunnen laseren.