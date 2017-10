Nieuw contract en loonsverhoging rond? “Man City wil De Bruyne vastleggen om PSG af te wimpelen”

Het zit er al even aan te komen: het nieuwe contract van Kevin De Bruyne bij Manchester City. Dat werd vorige week ook bevestigd door zijn manager Patrick De Koster. Goal.com meent nu echter te weten dat een overeenkomst “erg dichtbij” is. De reden: PSG.

“Ik ga niet ontkennen dat het idee er is (voor een nieuw contract, red.)”, stelde De Koster vorige week naar aanleiding van berichten in Engelse media. “Dat werd al een paar maand geopperd, maar concreet is het nog niet. Zo’n gesprekken zullen wel plaatsvinden, maar het is allemaal niet zo eenvoudig. Kevin voelt zich goed, dat zie je ook aan zijn prestaties op het veld.”

De Bruyne zelf vertelde toen dat hij geduldig afwacht. “Mijn makelaar heeft al eens gepraat met Txiki Begiristain (de sportief directeur van City, red.), maar ik wacht geduldig tot de gesprekken plaatsvinden. Ik heb nog genoeg tijd, geen stress dus.”

Volgens Goal.com zouden “die gesprekken” ondertussen plaatsgevonden hebben en staat de Rode Duivel dicht bij een nieuw contract ter waarde van zo’n 280.000 euro per week. Nu zou De Bruyne aan een weeksalaris van 130.000 euro zitten. Goed voor meer dan een verdubbeling dus. Ook wordt verwacht dat hij zijn contract zal verlengen tot na 2021.

Geen “loon zoals Neymar”

In de Engelse pers werd ook gewag gemaakt van het feit dat De Bruyne “zou azen op een loon zoals Neymar en Mbappé bij PSG”. De Koster ontkende die berichten met klem en als de berichtgeving van Goal.com blijkt te kloppen, zal onze landgenoot ook niet in de buurt van die cijfers komen. Neymar zit namelijk aan zo’n 670.000 euro per week… Maar: “Het nieuwe loon van De Bruyne wordt door alle partijen aanzien als een erkenning van zijn prestaties bij City”, klinkt het.

Goal stelt ook dat Man City nu echt wel haast wil maken om de interesse van PSG af te wimpelen. De Franse topclub zou aan de entourage van De Bruyne laten weten hebben dat ze komende zomer serieus wat geld op tafel willen leggen. Al lijkt een vertrek van onze landgenoot niet meteen aan de orde, ook zonder nieuw contract. De Bruyne voelt zich namelijk prima in Manchester onder Pep Guardiola.