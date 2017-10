Staat de Belgische prins Joachim op trouwen?

De Belgische prins Joachim, de 25-jarige zoon van prinses Astrid en prins Lorenz die negende in lijn is voor de troon, staat volgens Spaanse media op het punt om te trouwen met Victoria Ortiz Martinez-Sagrera uit Andalusië. Of de geruchten ook kloppen, is momenteel nog niet officieel bevestigd.

Prins Joachim en Victoria Ortiz, die naar verluidt al drie jaar samenwonen, zouden zeer binnenkort in het huwelijksbootje treden. Volgens de Spaanse krant La Razón zullen ze het jawoord geven in Córdoba, haar thuishaven. De speculaties over een prinselijk huwelijk zijn in een stroomversnelling terechtgekomen op 11 augustus,toen de twee zich gewillig samen fotograferen.

Maar wie is Victoria Ortiz eigenlijk? Ze is 26 jaar en heeft rechten gestudeerd aan de CEU San Pablo Universiteit in Madrid. Tijdens haar stage bij het Europese Parlement in Brussel, zou ze prins Joachim leren kennen hebben. Daarnaast werkte de blondine reeds als assistent-styliste bij Vogue en ontwerpt ze graag haar eigen kledij.

Als het huwelijk er echt van komt, is het niet de eerste keer dat een Belgische prins met een Spaanse trouwt. Wijlen koning Boudewijn deed 57 jaar geleden hetzelfde toen hij ‘ja’ zei aan koningin Fabiola. Prins Amadeao, de oudste broer van prins Joachim, heeft zijn hart dan weer verloren aan een Italiaanse: Elisabetta ‘Lili’ Rosboch.