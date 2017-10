AC Milan breekt na twintig jaar met sponsor Adidas

AC Milan wordt vanaf volgend seizoen niet langer gesponsord door Adidas. De Italiaanse voetbalgrootheid en de Duitse sportartikelengigant zijn sinds 1998 partners, maar daar komt na twintig jaar een einde aan.

In 2013 sloten de twee partijen nog een nieuwe overeenkomst voor tien jaar, goed voor naar verluidt 200 miljoen euro. Met Adidas als sponsor won Milan onder meer twee keer de Champions League, een keer het WK voor clubs en drie landstitels.

Op de teamwebsite laat AC Milan dinsdag weten dat er binnenkort een nieuwe partner wordt voorgesteld. Volgens de Italiaanse media gaat het op Puma. Dat zou wel minder geld op tafel leggen.

Sinds april is Milan, dat al jaren probeert opnieuw aansluiting te vinden bij de top, in handen van de schatrijke Chinese zakenman Li Yonghong. Die investeerde zowat 230 miljoen euro in nieuwe spelers, met onder meer 40 miljoen voor topverdediger Leonardo Bonucci, maar toch blijft ook dit seizoen nieuw succes uit. Na negen speeldagen staat Milan op een teleurstellende elfde plaats in de Serie A.