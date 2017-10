Daarom is Van Avermaet officieel de beste renner ter wereld, en niet Froome of Sagan

Greg Van Avermaet trok naar China, enkel en alleen om er vandaag officieel gekroond te worden als beste renner ter wereld. Na een dol wielerjaar prijkt onze landgenoot dan ook op kop van de Worldtour-ranking, vóór ronderenners als Chris Froome en Tom Dumoulin én wereldkampioen Peter Sagan. Een knalprestatie, waar Van Avermaet dan ook terecht fier op is. Maar hoe slaagde hij daarin? Simpel, door zowel in het voorjaar als in het najaar constant op torenhoog niveau te (blijven) presteren. “Ik denk dat dit mijn beste jaar ooit was”, blikt hij zelf terug. En terecht, wij zetten voor u zijn belangrijkste prestaties in 2017 nog eens op een rij.

“Ik denk dat dit mijn beste jaar ooit was, zeker in het voorjaar”, vertelde Van Avermaet in China aan Sporza. “Ook over mijn najaar ben ik zeer tevreden. Sommigen vonden het misschien iets minder, maar de resultaten zijn er altijd geweest. Maar vooral mijn voorjaar was fenomenaal. In de koersen waar ik gestart ben, eindigde ik eerste of tweede. Meer kun je niet verwachten. “

“De ronderenners scoren meestal meer punten dan de klassieke renners, maar dit jaar waren koersen zoals de Omloop Het Nieuwsblad en de Strade Bianche ook WorldTour. In die koersen scoor ik meestal goed en dat heeft me geholpen om het jaar te kunnen afsluiten als nummer één.”

Kortom: Greg Van Avermaet presteerde constant en overal op een torenhoog niveau, terwijl mannen als Chris Froome en Tom Dumoulin enkel piekten naar hun koersen. Titelverdediger Peter Sagan strandt dit jaar “slechts” op een vierde plaats in het eindklassement. In “zijn” voorjaar boekte de wereldkampioen om diverse redenen slechts één zege (Kuurne-Brussel-Kuurne), in de Tour de France werd hij voortijdig naar huis gestuurd en na het WK verkoos hij om bij zijn zwangere echtgenote te vertoeven.

Greg Van Avermaet was in 2017 de beste renner ter wereld, Anna Van Der Breggen de beste renster Foto: Photo News

Zo kon Van Avermaet punten verdienen

Het aantal punten dat te verdienen viel per koers, hangt af van het statuut van die wedstrijd. De Tour de France bleef ook in 2017 de belangrijkste race van het jaar. Daarin vielen maar liefst 1000 punten voor de eindwinnaar te verdienen. Net daarachter kwamen de Giro en de Vuelta (850 punten voor de winnaar). In de drie grote wielerrondes leverden ook ritzeges en het dragen van een trui (de gele, de groene en de bolletjestrui) punten opleveren.

Philippe Gilbert pakte als winnaar van de Ronde van Vlaanderen 500 punten (de helft van de winnaar van de Tour) en Van Avermaet pakte evenveel punten in Roubaix. Ook de andere grote wielerklassiekers en rittenkoersen als de Dauphin en de Ronde van Zwitserland stonden op gelijke hoogte met de Ronde. Net daaronder kwamen koersen als de E3 Harelbeke, de Waalse Pijl, de Clasica San Sebastian en de Eneco Tour. De Omloop Het Nieuwsblad en Dwars door Vlaanderen hadden het laagste WorldTour-statuut met 300 punten.

De hoogtepunten van Van Avermaet in 2017 in beeld:

- 25 februari: winst in Omloop Het Nieuwsblad

Op 25 februari was het meteen raak in de Omloop Het Nieuwsblad Foto: BELGA

- 26 februari: 7e in Kuurne-Brussel-Kuurne

- 4 maart: 2e in Strade Bianche

Enkel Kwiatowski was sterker op de grindwegen van Toscane Foto: BELGA

18 maart: 21e in Milaan - Sanremo

24 maart: winst in E3 Harelbeke

26 maart: winst in Gent - Wevelgem in Flanders Fields

Zowel in Harelbeke als in Wevelgem niet te kloppen in de sprint Foto: rr

2 april: 2e in de Ronde van Vlaanderen

Wat als… Sagan vlak voor Van Avermaet niet was gevallen? Foto: Photo News

9 april: winst in Parijs - Roubaix

Eindelijk: die grote Klassieker is binnen Foto: EPA

16 april: 12e in de Amstel Gold Race

23 april: 11e in Luik - Bastenaken - Luik

31 mei - 4 juni: eindzege in Ronde van Luxemburg (+2 ritzeges)

Twee keer eerste, twee keer tweede en één keer vijfde: de grote slokop in Luxemburg Foto: Marc Van Hecke

25 juni: 62e op het Belgisch Kampioenschap

3 juli: 4e in Verviers - Longwy (Tour de France)

15 juli: 2e in Blagnac - Rodez (Tour de France)

18 juli: 4e in Le Puy-en-Velay - Romans-sur-Isère (Tour de France)

Geen ritzege dit jaar in de Tour, daarvoor was Matthews te snel Foto: BELGA

29 juli: 8e in de Clasica San Sebastian

7-13 augustus: 4e in de BinckBank Tour

8 september: 2ein de GP van Québec

In Canada was Peter Sagan al te sterk... Foto: Photo News

10 september: 7e in de GP van Montréal

24 september: 6e op het Wereldkampioenschap

… net als op het WK in Bergen. Foto: Photo News

De top 10 van de WorldTour 2017:

1. Greg Van Avermaet (BMC Racing Team) - 3582

2. Chris Froome (Team Sky) - 3452

3. Tom Dumoulin (Sunweb) - 2545

4. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe) - 2544

5. Vincenzo Nibali (Bahrain Merida) - 2196

6. Michal Kwiatkowski (Team Sky) - 2171

7. Alejandro Valverde (Movistar) - 2105

8. Daniel Martin (Quick-Step Floors) - 2050

9. Michael Matthews (Sunweb) - 2049

10. Alberto Contador (Trek-Segafredo) - 1987

Erelijst:

2017: Greg Van Avermaet

2016: Peter Sagan

2015: Alejandro Valverde

201: Alejandro Valverde

2013: Joaquim Rodriguez

2012: Joaquim Rodriguez

2011: Philippe Gilbert

