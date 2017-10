Druk om slank te blijven werd beroemde zangeres Kelly Clarkson bijna teveel: “Ik wilde niet meer leven”

Kelly Clarkson probeert verder te gaan na een hele moeilijke periode in haar leven. Tijdens een interview met het Britse tijdschrift ‘Attitude’ vertelde ze hoe ze op het puntje van de afgrond stond toen de druk op haar lichaamsgewicht het hoogst was. “Toen ik superdun was, wilde ik een einde aan mijn leven maken”, bekende ze.

Nadat Clarkson de talentenjacht ‘American Idol’ won, steeg ze razendsnel naar de top. In 2004 bracht ze meteen haar debuutalbum ‘Breakaway’ uit en met nummers als ‘Because of You’ en ‘Since U been gone’ scoorde ze hit na hit. Maar het succes en de druk die er toen was om zo slank mogelijk te zijn, eiste zijn tol.

“Ik was vier jaar lang enorm ongelukkig, vanbinnen en van buiten. Maar het kon niemand iets schelen, omdat ik er esthetisch gezien goed uitzag”, vertelt de zangeres aan het magazine. Dag in dag uit was ze bezig met sporten en haar gewicht. “Ik heb mijn knieën en voeten in die periode helemaal kapotgemaakt, omdat ik alleen maar aan het hardlopen was en altijd in de fitness zat.”

De omstandigheden waarin ze moest leven, bracht donkere gedachten naar boven. Het maakte haar zo ongelukkig, dat ze een wanhoopsdaad overwoog. “Ik dacht dat de enige uitweg was om eruit te stappen”, vertelt ze openhartig.

Maar in 2007 besefte ze dat er andere uitwegen waren en kon ze zich losmaken van alle negatieve invloeden in haar leven. “Ik heb me van hen los weten te maken door goede en lieve mensen die ik gelukkig ook om me heen had. Het was een kwestie van me omdraaien, hen recht in het gezicht aan te kijken en richting het licht te lopen”, aldus Clarkson.

Nu staat de zangeres opnieuw met veel plezier en zelfvertrouwen in het leven. Die boodschap wil ze ook benadrukken. “Het wordt echt beter!” besluit ze.