De Croo verbaasd over geen wifi in treinen “want de kabels liggen er”

Brussel - Open Vld-vicepremier en minister van Digitale Agenda Alexander De Croo is “verbaasd” over de verklaring van NMBS-baas Sophie Dutordoir dat er geen wifi op de treinen komt. Hij wil overleg met haar en voogdijminister François Bellot, zo blijkt dinsdag uit een reactie.

Dutordoir zei maandag dat de plannen voor de uitrol van wifi op de treinen afgeblazen worden wegens te duur. De Croo toont in een reactie begrip voor het feit dat het moeilijk en kostelijk is om wifi te installeren op oude treinstellen, maar op nieuwe treinstellen zou dit volgens de minister wel moeten kunnen.

Volgens het aankoopprogramma van de NMBS voor de periode 2018-2021 komen er 445 voertuigen bij. “Er is toen wel degelijk aan de leverancier gezegd dat ze de bedrading en bekabeling voor wifi moesten voorzien. Die nieuwe treinen moet je gewoon wifi-klaar maken”, meent De Croo. Ook in het door het kernkabinet goedgekeurde moderniseringsplan voor de NMBS was sprake van wifi op de trein tegen het einde van de legislatuur in 2019.

Naast wifi op de trein moeten de operatoren volgens De Croo ook werk maken van een betere mobiele dekking langs de spoortrajecten. In het kader van de veiling van de nieuwe mobiele licenties begin 2019 zullen er dekkingsverplichtingen komen langs de spoorlijnen, verzekert de minister. De ontwerpteksten gaan binnenkort naar de regering.