Man gaat uit de kleren voor volle zaal bij de David van Michelangelo

Een Spaanse “stripkunstenaar” heeft zondag opnieuw van zich laten horen. Deze keer trok de man zijn kleren uit in Firenze, bij de David van Michelangelo. Zijn ‘act’ zou deel uitmaken van een kunstproject waarbij hij naakt gaat bij iconische kunstwerken.

Al sinds 2014 gaat Olivera uit de kleren om een statement te maken. Alles maakt deel uit van zijn ‘Project V’, waarbij hij met zijn naakte lichaam de goddelijke kracht van het vrouwelijke wil opeisen en doorgeven in aanschijn van de neergang van de hedendaagse mannelijke wereld.

Olivera besteedt veel aandacht aan zijn ‘Project V’. Zo is hij altijd te zien in de vorm van een V, of maakt hij een V-gebaar als verwijzing naar Venus, de Romeinse godin van de liefde. Ook slaat hij altijd toe op de 22ste van de maand omdat de ‘v’ de 22ste letter van het alfabet is.

Nadat de man iedereen in de zaal met verstomming had geslagen, bracht het veiligheidspersoneel hem naar buiten.