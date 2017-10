Bekende fitnesscoach doodeerlijk: “Alle motivatie kwijt en ik doe niets anders dan snoepen”

Hij inspireert zijn meer dan twee miljoen volgers elke dag om een gezonder en sportiever leven te leiden. Maar dat leven heeft ook zijn keerzijde, zo deelde fitnesscoach Joe Wicks mee in een video op Facebook. “Eenmaal ik eraan toegeef, kan ik niet meer stoppen.”

De Britse fitnessblogger en coach Joe Wicks verblijft momenteel in Amerika en deelde in een video mee dat hij zijn motivatie om te sporten volledig kwijt was. Ook al is zijn hele merk erop gestoeld dat Joe een gezond leven leidt, vond Joe het belangrijk ook dit mee te geven aan zijn miljoenen volgers.

“Ik wil het met jullie hebben over hoe ik mijn motivatie volledig verloren ben en niet kan stoppen met dit te eten”, vertelt hij terwijl hij enkele grote chocoladerepen bovenhaalt. Hij vertelt dat zijn moeder die meenam uit het Verenigd Koninkrijk omdat ze in de VS niet te krijgen zijn. “Sindsdien heb ik me volledig laten gaan. Er is hier zoveel fastfood. Ik ben de weg volledig kwijt.”

(lees hieronder verder)

Een bericht gedeeld door Joe Wicks #Leanin15 (@thebodycoach) op 23 Jul 2017 om 12:59 PDT

“Ik moet vooral mentaal terug de oude worden”, vertelt hij. “Ik ben gewoon lui. Ik kan de moeite niet opbrengen om te gaan sporten. Wanneer er een hamburger op het menu staat, neem ik die. Als er dessert is, neem ik dessert. Ik eet elke dag ijsjes en drink massa’s frisdrank.”

Voor Joe is de video een manier om te tonen dat ook de ultrasportievelingen onder ons niet perfect zijn, en dat iedereen wel eens zondigt, of dat nu een enkele keer is, of weken aan een stuk. Hij vertelt er meteen wel bij dat hij zichzelf weer de goede kant op dwingt.

“Vandaag ben ik opgestaan en meteen naar het strand gegaan voor een kleine workout. Ik voel me zoveel beter”, vertelt hij. “Ik heb mezelf gezegd dat ik enkel nog water drink, ik drink geen frisdrank meer en ik ga geen chocolade meer eten.”

(lees hieronder verder)

Een bericht gedeeld door Joe Wicks #Leanin15 (@thebodycoach) op 4 Okt 2017 om 5:28 PDT

“Ik ga mijn drie maaltijden thuis nuttigen, ik ga zelf koken. Als ik toch uit eten ga, ga ik weer meer opletten. Er staat altijd wel een gezonde optie op het menu.”

De volgers van Joe konden zijn eerlijke video wel appreciëren. “Dit is letterlijk hoe ik me nu voel! Dus de timing van deze video kon niet beter zijn. Je hebt me gemotiveerd om de klik te maken en morgen ga ik alles weer omgooien”, klinkt het bij een van zijn volgers.