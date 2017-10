Op zijn 30e verjaardag lijkt voetbal verder weg dan ooit voor Vanden Borre: “Dat lijkt niet zijn prioriteit”

Hoe zou het nog zijn met Anthony Vanden Borre? De ex-Rode Duivel viert dinsdag zijn 30e verjaardag en leek afgelopen zomer gemotiveerd te zijn om weer topvoetballer te worden. Dat blijkt nu een utopie te zijn geweest: “Ik denk niet dat dit zijn prioriteit is”, vertelt zijn broer Frank aan La Dernière Heure.

Het was een hoopgevend beeld in augustus: VDB tussen de halters en hometrainers, zwetend als een rund. Het doel: terug topvoetballer worden. “Ik schommel tussen 88 en 89 kilo”, zei hij toen, wiebelend op een zitbal. “Er is al een kilo weg. Maar nog ­zeker vier te gaan als ik terug op het niveau van bij Anderlecht en het wereldkampioenschap wil ­komen. Ze zeggen dat ik dood en begraven ben. Ik zeg: geef me nog twee maanden respijt.”

VDB met Trésor Diowo (links). Foto: Filip De Smet

We zijn nu twee maanden later en van Vanden Borre de topvoetballer is geen enkel spoor. Jeugdvriend en persoonlijk coach Trésor Diowo probeerde het met het voormalige Anderlecht-talent, maar zonder succes. “Ik werk niet meer met hem samen”, zegt Diowo tegen La Dernière Heure. “Hij heeft die keuze gemaakt, ik kan hem ook niet dwingen.”

Het lijkt er daarom op dat het nu definitief uitgesloten is dat Vanden Borre ooit nog terugkeert als topvoetballer. “Hij raakt meer en meer betrokken bij verschillende sociale projecten”, stelt zijn broer Frank. “Ook al hebben we er nog niet zo over gepraat met elkaar. Ik heb het gevoel dat voetbal nu niet zijn eerste prioriteit is. Wij zijn daar meer mee bezig dan Anthony zelf.”

Vanden Borre zit al sinds 1 juli zonder club nadat hij het Congolese TP Mazembe na slechts enkele maanden verliet. Daarvoor speelde hij even op huurbasis bij de Franse eersteklasser Montpellier.