Barmhartige loper draagt geblesseerde teamgenoot over de streep... maar wordt meteen gestraft

Een geweldig gebaar van barmhartigheid in de sport werd helaas meteen genadeloos afgestraft. Tijdens een veldloop in het Amerikaanse Utah droeg een loper een geblesseerde teamgenoot over de streep, maar de twee werden daarvoor meteen gediskwalificeerd.

De onfortuinlijke junior Blake Lewis voelde op 400 meter van de finish bij de junioren een scherpe pijn in zijn been. Hij beet aanvankelijk door. “Maar op 200 meter van de streep hoorde ik mijn been breken”, vertelde Blake aan Fox 13. Zelfs zijn momeder hoorde het aan de zijlijn, zij dacht dat hij op een tak liep die brak. Achteraf bleek hij echter zijn scheenbeen te hebben gebroken.

Verder lopen zat er uiteraard niet meer in maar toen Sean Rausch, ook een loper van Riverton High School, zijn ploegmaat zag twijfelde hij niet: Rausch nam zijn ploegmaat meteen op zijn rug en droeg hem over de streep.

Een hartverwarmend gebaar dat tot applaus leidde op de banken. De organisatie was echter onverbiddelijk: de twee werden meteen gediskwalificeerd. Want lopers mogen elkaar niet aanraken tijdens de wedstrijd...