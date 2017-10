Snel even eten opwarmen? Pascale Naessens brengt gezonde microgolfmaaltijden uit bij Delhaize

Wie ’s avonds nog snel even een microgolfmaaltijd wil opwarmen, krijgt nieuwe keuzes vanuit een opmerkelijke hoek. Tv-kokkin Pascale Naessens lanceert immers samen met supermarktketen Delhaize een nieuwe lijn aan eten om op te warmen.

Een microgolfmaaltijd die ook nog eens gezond is, het klinkt bijna als een onverzoenbare tegenstelling, maar toch is dat het opzet van de nieuwe samenwerking. Naessens, die zweert bij gezonde voeding, heeft haar recepten omgezet in een versie die ook in de diepvries bewaard kan worden en snel opgewarmd kan zijn.

Komende donderdag zal de bekende auteur van ‘Puur Eten’ samen met Delhaize uit de doeken doen hoe die maaltijden er precies uit zullen zien.