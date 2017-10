Vanhaezebrouck over blessures, tweespitsensysteem, Teodorczyk en transferperikelen: “Ik voel geen ongeduld bij Stanciu”

Het Anderlecht van Hein Vanhaezebrouck ontvangt woensdagavond Zulte Waregem. De goede competitiestart van de bezoekers ligt al even achter ons, dus zal paars-wit na de teleurstellingen tegen PSG en Genk hopen op beterschap. Vanhaezebrouck heeft echter te kampen met enkele obstakels: de ziekte van Dendoncker, een mogelijke schorsing voor Teodorczyk, en onvrede bij de manager van Stanciu...

Blessurenieuws

Leander Dendoncker depanneert bij afwezigheid van Spajic in de verdediging Foto: Photo News

Achteraan moet Vanhaezebrouck mogelijk schuiven: Uros Spajic is al buiten strijd met een enkelblessure sinds het Champions League-duel tegen Celtic, en nu is ook Leander Dendoncker onzeker. “Spajic is bijna pijnvrij”, aldus Vanhaezebrouck. “Hij traint nog steeds binnen, maar heeft stilaan een beter gevoel. Hij zal eerstdaags buiten kunnen aansluiten. Maar hij is wel pas ten vroegste in het weekend inzetbaar, zeker niet morgen.”

Spajic werd in de driemansverdediging intussen vervangen door Leander Dendoncker, maar die is dan weer ziek: “Ja, Leander is wat ziekjes. Dat gaan we vanavond en morgenochtend verder opvolgen, maar volgens de dokter is het niet zo erg. Voor de rest hebben we geen grote problemen, Emmanuel Sowah en Andy Najar zijn nog altijd verder aan het revalideren. Sowah heeft last van de adductoren: geen groot probleem, maar je moet er wel mee opletten. En Najar heeft zoals bekend tijd nodig om weer volledig fit te geraken.”

Ander systeem?

De onverwachte nederlaag tegen een twijfelend Genk werd uitgebreid geanalyseerd, en met videobeelden werd aangetoond waar het misliep. “In de eerste helft misten we precisie en speelden we overhaast”, vat de coach het samen. “We kregen nochtans veel mogelijkheden, meer dan ik meteen na de wedstrijd dacht. Maar het was twee keer nét niet: voor Teo en Henry. Op training hebben we alvast gewerkt op dat systeem met twee spitsen, want toen ik een tweede spits inbracht liep dat niet goed. Dat moet beter in de toekomst.”

Het tweespitsensysteem (met Onyekuru op de flank) dat Anderlecht probeerde in de slotfase tegen Genk was geen doorslaand succes Foto: JEFFREY GAENS

Wil dat zeggen dat Anderlecht morgen in een ander systeem zal aantreden, kwestie van Zulte Waregem te verrassen? “Neen. Mijn opstelling zullen jullie morgen wel zien, die ga ik hier echt niet verklappen. Maar mijn ploeg moet meerdere systemen onder de knie hebben: ook bij Gent vulden we mijn filosofie soms op andere manieren in. En ondertussen speelt bijna iedereen 3-5-2: de Rode Duivels, Club Brugge, … . Als dat systeem per definitie voorspelbaar was, zouden zij dat ook niet doen. Het heeft zijn voor- en zijn nadelen. Trouwens: als je goed bent, kun je met eender welk systeem winnen. Maar wat wel klopt: ik wil bepaalde dingen inslijpen in mijn ploeg, en dat vraagt tijd. Tijd die er voorlopig niet is. Of je moet je laten uitschakelen in de Europese voorrondes, maar dat kon Anderlecht niet, want ze zaten rechtstreeks in poules.”

Teo & Nico

De reviewcommissie heeft intussen beslist om Lukasz Teodorczyk te laten vervolgen voor natrappen naar Genk-verdediger Aidoo. De spits mag sowieso nog aantreden tegen Zulte Waregem en dit weekend tegen Eupen, maar mogelijk mist hij zo wel het duel tegen Club Brugge. Vanhaezebrouck sprak nog niet met zijn Poolse aanvaller over het incident: “Ik zal het daar morgen met hem over hebben, ik wilde eerste de beslissing van de geschillencommissie afwachten. Of ik het logisch vindt dat hij vervolgd wordt? Ja, ik kan het wel begrijpen. Ik wil niets zeggen over de mogelijke strafmaat, maar hij raakt hem heel licht. De speler van Genk begon er ook meteen mee te lachen, hij snapte de frustratie van Teo.”

Teodorczyk ontsnapte tegen Genk aan een rode kaart Foto: JPL

De manager van Nicolae Stanciu liet intussen in Het Laatste Nieuws noteren dat ze ontevreden was over het gebrek aan speeltijd voor haar poulain. Maar volgens Vanhaezebrouck is naar eigen zeggen niet ontevreden over de Roemeen: “Nicolae traint goed, misschien zelfs te goed. Hij wil zich telkens bewijzen. Maar als je te veel beslissend wil zijn, dan neem je soms de verkeerde beslissingen. Hij moet weten wanneer hij beslissend moet zijn of wanneer hij gewoon de bal moet bijhouden. Ik heb er met hem over gepraat. Ik voel bij hem geen ongeduld. Misschien wel bij zijn makelaar, maar bij de speler merk ik dat momenteel niet.”