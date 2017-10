Zakaria Bakkali krijgt nieuwe trainer bij Deportivo

Deportivo La Coruna heeft zijn trainer Pepe Mel ontslagen. Dat deelde de club van Zakaria Bakkali dinsdag mee. Na de 1-2 nederlaag van zondag tegen Gerona bezet de Galicische club met acht punten uit negen wedstrijden de zestiende plaats in de Primera Division.

De 54-jarige Mel, voormalig trainer van Betis Sevilla en West Bromwich Albion, was pas sinds februari in dienst bij Deportivo. Cristobal Parralo, die de reserven onder zijn hoede had, wordt tot het einde van het seizoen hoofdcoach. Of de ex-speler van Barcelona en Paris Saint-Germain het effectief zo lang zal uitzingen, is nog maar de vraag. Sinds Tino Fernandez in 2014 voorzitter van Deportivo werd, moesten al vijf trainers de club voortijdig verlaten.