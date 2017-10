Zo verbluffend ziet de generiek van ‘Tabula rasa’ eruit

Nog voor de eerste aflevering van de nieuwe zondagavond serie te zien is, geeft Eén de generiek vrij. De psychologische thriller ‘Tabula rasa’ belooft razendspannend te worden als we de eerste beelden mogen geloven.

Mie D’Haeze is een jonge vrouw die kampt met geheugenverlies. Ze is echter de enige sleutel in een mysterieuze verdwijningszaak van Thomas De Geest. Mie moet dus alle puzzelstukken in haar hoofd proberen samen te leggen om te weten te komen wat er precies is gebeurd. Hoe meer ze zich herinnert, hoe meer ze alles en iedereen rondom zich begint te wantrouwen. Maar ook zichzelf. Zijn haar herinneringen echt of zijn het allemaal verbeeldingen?

Tabula rasa, vanaf 29 oktober op Eén