Ongelukkige planning zorgt voor lege bezoekerstribune in de hoogste klasse...

De verplaatsing van 165 kilometer naar het verre Oostende bleek op deze dinsdagavond te veel voor de fans van de Zebra’s. De bezoekerstribune in de Versluys-arena bleef dan ook akelig leeg.

De kalendermaker van de Jupiler Pro League was bij het opmaken van het programma voor deze midweekmatchen even het belang van de werkende supporter uit het oog verloren. Hij plande vanavond, morgen en donderdag liefst vier verplaatsingen in van meer dan 300 kilometer (de supporters van Club Brugge en AA Gent hebben bijvoorbeeld een enkele reis van zo’n 190 km voor de boeg) plus eentje van meer dan 250 kilometer.

De bijna onhaalbare opdracht voor de bezoekende fans: gedaan met werken om 16 of 17 uur, dan meteen de auto in en even later in de file op de Brusselse of Antwerpse ring om hopelijk nog op tijd te komen voor de aftrap om 20.30 uur. Want daar heeft de ­kalendermaker ook in voorzien: voor zeven van de acht verplaatsingen moeten de fans in de spits over de Brusselse of Antwerpse ring.