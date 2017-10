Kies jij altijd het zitje aan het raam in het vliegtuig? Dat zegt heel veel over jouw persoonlijkheid

Een eeuwige discussie soms: wie krijgt er het zitje aan het raam in het vliegtuig? Sommige mensen kiezen resoluut voor de plaats met het mooie uitzicht, anderen prefereren een plekje aan de kant van de gang met meer beenruimte. Een praktische keuze, zou je denken, maar dat blijkt niet helemaal waar. Gedragstherapeuten zeggen dat die voorkeur heel wat meer over jou zegt.

Voorstander van een plekje aan een raam? “Dan heb je graag controle en heb je een eerder egoïstische inborst”, zo legt psychologe Becky Spelman uit aan de gespecialiseerde reiswebsite Traveller. “Mensen die daarvoor kiezen zijn sneller geïrriteerd en leven liever in hun eigen wereld dan te veel rekening te houden met anderen.”

Op dat ene plekje aan het raam hoeft immers niemand te passeren en kan je volledig je eigen ding doen zonder met anderen rekening te houden. “Reizigers zijn ook een stuk zelfzekerder als ze resoluut voor een plekje aan het raam kiezen. Zij hebben er geen probleem mee om de buren te storen als ze eventjes de benen zouden willen strekken.”

Plekje aan het gangpad

“Wie kiest voor een zitje dichtbij het gangpad is meestal introvert”, zegt Spelman, die samen met haar team een expert is op het vlak van cognitieve gedragstherapie. “Die mensen moeten immers niemand storen als ze even naar het toilet willen, hun benen willen strekken of hun handbagage uit de opbergruimte willen nemen. Zij kunnen snel weg zonder iemand tot last te zijn.”

“Toch zijn die terughoudende mensen ook veel gemakkelijker aanspreekbaar en minder snel geïrriteerd”, aldus Spelman. “De kans is daarbij groot dat ze rustelozer zijn tijdens het vliegen en minder gemakkelijk kunnen slapen op het vliegtuig. ”