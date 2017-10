Hervé Kage wil het verschil maken voor Kortrijk: “Ik dacht dat mijn voetbalcarrière erop zat”

In Kortrijk heerst er een crisis. Coach Anastasiou staat onder druk door een 4 op 24. Na de nederlaag tegen Standard heerste er gelatenheid in het team, maar sinds het gelijkspel van zaterdag tegen Gent is de sfeer veranderd. Kortrijk gelooft weer in zichzelf. En dat heeft het grotendeels te danken aan Hervé Kage, die met een weergaloos doelpunt eigenhandig voor het gelijkspel zorgde na een invalbeurt.