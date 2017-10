Koninklijke familie krijgt extra geld en zelfs Laurent profiteert mee. Dit zijn de bedragen

De bedragen van de dotaties voor de koninklijke familie worden geïndexeerd. Zelfs prins Laurent (54) profiteert mee: ondanks de heisa over zijn staatstoelage mag hij volgend jaar 6.000 euro ­extra op zijn rekening verwachten. Officieel is de jongere broer van koning Filip nog steeds ziek.

Prins Laurent zal het graag horen: zijn dotatie wordt volgend jaar verhoogd van 308.000 euro naar 314.000 euro. Geen beloning voor zijn werklust, wel het gevolg van de indexering. Om dezelfde reden ontvangt zijn zus prinses Astrid 6.000 euro meer en zijn vader koning Albert 19.000 euro.

Ook koning Filip mag in 2018 rekenen op een groter budget. Zijn civiele lijst wordt gefinancierd voor 12.021.000 euro, wat 235.000 euro meer is dan dit jaar. Met dat geld moet hij onder meer zijn personeel betalen en andere werkingskosten vergoeden.

Opgeteld zal er volgend jaar dus 13.605.000 euro uit de schatkist worden uitgegeven aan de civiele lijst en de dotaties. Als je ook andere kosten in rekening neemt, betaald door ministeries en andere departementen, kost de monarchie de belastingbetaler 36.406.000 euro, een verhoging met 206.000 euro ten opzichte van dit jaar.

Mathilde en Filip Foto: BELGA

De grootste uitgavenposten zijn de beveiliging van de koninklijke familie en de bewaking van de gebouwen, grotendeels op kosten van de politie. En de lonen van de militairen die op het paleis werken, voor rekening van het ministerie van Defensie.

Geen schot in de zaak

In het geval van Laurent klinkt de verhoging van zijn dotatie cynisch gezien de heisa rond zijn persoon. In de zomervakantie kwam hij in opspraak wegens zijn omstreden aanwezigheid op een verjaardagsfeestje van het Chinese leger in Brussel. Hij had daarvoor geen toestemming gevraagd aan de regering of het koninklijk paleis. Laurent moest zich in principe verantwoorden bij premier Charles Michel (MR). Maar hij is al wekenlang ziek en liet zich verdedigen door zijn advocaat. Sindsdien zit er weinig schot in de zaak. Al hangt het in de lucht dat hij eenmalig 10 procent van zijn dotatie zal moeten inleveren, omgerekend zo’n 30.000 euro.

Alles samen heeft Laurent de voorbije achttien jaar trouwens al bijna 5,3 miljoen euro aan staatstoelages ontvangen. Astrid komt in dezelfde periode aan een bedrag van net geen 5,9 miljoen euro.

OVERZICHT.

Prins Laurent: van 308.000 euro (2017) naar 314.000 euro (2018)

Koning Filip: van 11.786.000 euro (2017) naar 12.021.000 euro (2018)

Koning Albert: van 924.000 euro (2017) naar 943.000 euro (2018)

Prinses Astrid: van 321.000 euro (2017) naar 327.000 euro (2018)